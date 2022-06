Cameron Diaz Ubah Intensitas Olahraga setelah Jeda 8 Bulan karena Cedera

Aktris Cameron Diaz meski telah menginjak usia di atas 40 tahun, ia memiliki bentuk tubuh yang menakjubkan. Badan ideal dengan otot lengan yang kekar ini didapatkan dengan rajin berlatih di pusat kebugaran dan menghidari makanan siap saji. Aktris yang berperan dalam film "The Mask" ini telah menerbitkan buku berjudul "The Body Book: The Law of Hunger, the Science of Strength, and Other Ways to Love Your Amazing Body" wujud kepeduliannya dalam menjaga kesehatan dan bentuk tubuh. thesun.co.uk