IU Dinobatkan Sebagai Duta Global Gucci Bergabung dengan Shin Min Ah dan Kai EXO

TEMPO.CO, Jakarta - IU telat dinobatkan sebagai duta global terbaru Gucci. Penyanyi K-Pop itu bergabung dengan aktor Lee Jung Jae, aktris Shin Min Ah dan Kai EXO yang telah menjadi duta global rumah mode Italia itu.

Dalam unggahan Instagram resmi Gucci secara langsung menyebut IU sebagai duta global, namun belum ada pengumuman resmi terkait hal ini. “Duta Merek Global IU difoto di Festival Film Cannes Tahunan ke-75," bunyi keterangan foto yang diunggah Minggu 29 Mei 2022.

IU terlihat elegan mengenakan gaun Gucci dengan detail kelopak renda rebrodé di manset, serta bunga payet dan hiasan kristal di roknya. Rambutnya ditata updo dan poninya ditata membentuk wajahnya.

Penyanyi yang memiliki nama asli Lee Ji Eun itu telah menjadi duta merek mewah Italia untuk Korea sejak 2020. Ini adalah pertama kalinya Gucci menyebut dia sebagai duta global. “Karena persaingan dengan merek lain, sulit untuk mengungkapkan kapan tepatnya IU menandatangani kontrak sebagai duta global," menurut perwakilan merek itu, seperti dilansir dari laman Soompi.

IU mengenakan gaun desainer Choi Jae Hoon saat menghadiri pemutaran perdana film Broker yang diperankannya di Festival Film Cannes 2022. Instagram.com/@choijaehoon.official

IU baru-baru ini menghadiri Festival Film Cannes ke-75 di Prancis di mana filmnya "Broker" dinominasikan untuk Palme d'Or. Saat menghadiri pemutaran perdana film itu, dia tampil elegan mengenakan gaun koleksi Provocation of New Colors rancangan desainer Korea, Choi Jae Hoon. Gaun off shoulder bernuansa abu-abu kehijauan itu berpotongan coloumn dengan lapisan kain tulle dengan aksen wrap di bagian korset serta pita di bagian sisi kanan.



Penampilan wanita 29 tahun itu semakin mewah dengan perhiasan minimalis dari merek perhiasan mewah, Chaumet. Dia mengenakan kalung Joséphine Aigrette, yang dijual seharga USD 88.862 atau sekitar Rp 1,3 miliar. Kalung ituterbuat dari emas putih 18K dan memiliki sekitar 180 berlian yang tertanam di dalamnya, dan batu berlian tengah dikatakan 1,50 hingga 1,70 karat.

Selain kalung, IU juga mengenakan anting-anting Joséphine Duo Éternel. Anting yang dijual seharga USD 23 ribu atau sekitar Rp 334 juta detailnya sama rumitnya dengan kalung, desain elegan dalam emas putih, dengan berlian berpotongan brilian.

