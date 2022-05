Raline Shah Tampil Glamor di Cannes, Berpose dengan Kaia Gerber dan Olivia Culpo

TEMPO.CO, Jakarta - Raline Shah kembali tampil di karpet merah Festival Film Cannes, Prancis pada Rabu, 25 Mei 2022. Dia menghadiri pemutaran perdana film Elvis, biografi bintang rock & roll Elvis Presley.

Berbaur dengan selebritas dunia di Cannes, aktris berusia 37 tahun itu tampil glamor dalam balutan gaun silver karya desainer Arab Ashi Studio. Raline mengunggah beberapa foto dan video penampilannya di Instagramnya sebelum berjalan di karpet merah.

“Most gorgeous dress from Ashi Studio. Ini desainnya dari Saudi Arabia. So happy to support moslem designer, dia base-nya di Paris. Such a nice, such a beautiful dress,” kata dia dalam video singkat di Instagram Story.

Dengan atasan bustier, gaun tersebut memiliki rok pleated dan dilengkapi dengan outer yang menyerupai cape. Dia melengkapi penampilannya dengan kalung safir biru dari Bulgari yang membuatnya terlihat tambah glamor.

Raline Shah mengenakan gaun desainer Arab Ashi Studio di karpet merah pemutaran perdana film Elvis di Festival Film Cannes, Rabu, 25 Mei 2022 (Instagram/@ralineshah)

Untuk riasan, dia memilih makeup lokal dari merek Wardah. Wajahnya dirias natural dengan penekanan pada bagian bibir. Dia memilih lipstik bold merah tua yang tampak kontras dengan warna gaunnya. Rambutnya yang panjang diikat ke belakang dengan belahan tengah di bagian depan.

Raline tampak menikmati pemutaran film arahan sutradara Baz Luhrmann ini. Dalam unggahan lain di Instagram Story, dia menampilkan foto-fotonya dengan model Kaia Gerber dan aktris yang juga Miss Universe 2012 Olivia Culpo.

Raline Shah mengenakan gaun Gaurav Gupta Couture saat menghadiri premiere L’Innocent’ di Festival Film Cannes, Rabu, 25 Mei 2022 (Instagram/@gauravguptaofficial)

Di hari yang sama, Raline menghadiri pemutaran perdana film drama Prancis L’Innocent (The Innocent) arahan sutradara Louis Garrel ini. Beda dengan penampilan selanjutnya, dia memilih gaun karya desainer India Gaurav Gupta Couture yang disebut Emerald Glass Gown. Gaun tersebut memiliki potongan leher rendah dengan potongan V.

Raline Shah melengkapi penampilannya dengan set perhiasan dari Bulgari yang terdiri dari kalung, gelang bangle, dan anting-anting. Rambut panjangnya disisir ke belakang dengan tampilan sleek. Seperti riasannya selama festial film ini, Raline memilih makeup dari Wardah yang aplikasikan secara halus oleh makeup artist Kelvin NG.

