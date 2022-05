Kate Middleton Tampil Glamor Bergaun Hitam di Premiere Film Top Gun: Maverick

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton dan Pangeran William tampil glamor di karpet merah pemutaran perdana film Top Gun: Maverick di Leicester Square London, Inggris, Kamis 19 Mei 2022.

Kate Middleton mengenakan gaun Roland Mouret hitam sepanjang lantai dengan garis leher off-the-shoulder putih yang terlihat ramping dan sederhana. Duchess of Cambridge melengkapi penampilannya dengan clutch Alexander McQueen. Rambutnya ditata lurus dengan belahan tengah sehingga menonjolkan anting-anting berlian dan melengkapi penampilan modernnya.

Sedangkan Pangeran William, mengenakan tuksedo hitam klasik dan dasi kupu-kupu. Dia nampaknya bersenang-senang dengan tema malam itu melalui sepatunya. Duke of Cambridge memakai sepatu Crockett & Jones yang disulam dengan moitf pesawat F18.

William, yang merupakan pilot helikopter Royal Air Force sendiri, dan Kate juga diperkenalkan kepada anggota pemeran lainnya, seperti Jennifer Connelly, Miles Teller, yang memerankan putra kawan Tom Cruise, Goose dari film aslinya. Bahkan, Cruise sempat menawarkan tangannya kepada Kate saat menaiki beberapa anak tangga.

Penayangan perdana film yang sangat dinanti di London bukan pertama kalinya Pangeran William dan Kate Middleton. Duke dan Duchess of Cambridge dilaporkan disuguhi pemutaran khusus sekuel Top Gun atas undangan Tom Cruise, yang telah mendengar bahwa William adalah penggemar film asli 1986.

"Kami memiliki banyak kesamaan," kata Cruise tentang kerajaan di pemutaran perdana, menurut My London. "Kami berdua mencintai Inggris dan kami berdua penerbang, kami berdua suka terbang."

Penayangan perdana dipandu oleh Paramount Pictures dan The Film and TV Charity dan akan menjadi Pertunjukan Film Kerajaan ke-72 yang diadakan oleh badan amal tersebut dalam hampir 100 tahun sejarahnya. Badan amal tersebut mendukung ratusan ribu orang yang bekerja di belakang layar di industri film dan televisi Inggris dan dipanggil, terutama di tengah pandemi COVID-19 ketika banyak teknisi dan pengrajin terampil kehilangan mata pencaharian.

Sementara bagi Cruise, itu bukan satu-satunya momen dia bertemu anggota kerajaan. Sebelumnya dia menjadi pembaw aacara televisi bertabur bintang yang merayakan 70 tahun pemerintahan Ratu Elizabeth di Royal Windsor Horse Show. Cruise sebelumnya bertemu dengan mendiang Pangeran Philip pada 2017 saat makan malam menandai Hari Jadi ke-75 The Outward Bound Trust di Istana Buckingham.

Dan dia sempat bertemu dengan mendiang Putri Diana bersama mantan istrinya, aktris Nicole Kidman pada, tahun 1992 di Leicester Square Empire Cinema saat pemutaran perdana film drama romantis Far and Away. Cruise juga menghadiri pemakaman Putri Diana pada 1997 bersama Kidman.

Pangeran William, sebagai presiden British Academy of Film and Television Arts, dan Kate Middleton tidak asing dengan pemutaran perdana film. Pada bulan September, Kate tampil glamor dalam gaun emas Jenny Packham dengan jubah dramatis untuk pemutaran perdana karpet merah film James Bond terbaru, No Time to Die.

PEOPLE

Baca juga: Kate Middleton Bergaya Chic dengan Gaun Coral di Pesta Kebun Kerajaan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.