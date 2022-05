Lori Harvey Batasi Asupan Makanan 1.200 Kalori Sehari Ahli Ungkap Bahayanya

TEMPO.CO, Jakarta - Lori Harvey mengungkapkan bahwa salah satu rahasianya menurunkan berat badan adalah dengan membatasi makanan sebanyak 1.200 kalori. Banyak konten video TikTok "what I eat in a day atau apa yang saya makan dalam sehari" menunjukkan influencer memakan dalam jumlah tersebut.

Dalam video TikTok Lori baru-baru ini, yang telah mencapai hampir 1,5 juta tampilan, berbicara tentang berat badannya yang naik saat berkencan dengan Michael B. Jordan. Dia juga mengungkapkan cara yang dilakukan untuk mengembalikan berat badannya, dari Pilates, olahraga lima hingga enam kali seminggu, serta mengkonsumsi 1.200 kalori.

Asupan 1.200 kalori cara makan yang sehat?

Jumlaha takaran 1.200 kalori per hari adalah asupan yang disarankan untuk balita. Rata-rata orang dewasa membutuhkan antara 1.600 dan 3.200 kalori per hari, menurut Academy of Nutrition and Dietetics. Kisaran ini tergantung pada berbagai faktor, termasuk tingkat aktivitas khas Anda, seberapa sering Anda berolahraga, usia dan lainnya. Bahkan Academy of Nutrition and Dietetics mencatat bahwa jika Anda sangat aktif sepanjang hari, jumlah asupan kalorinya pun berbeda.

Tubuh Anda membutuhkan jumlah kalori yang cukup untuk berfungsi dengan baik, dan ketika Anda tidak mendapatkan cukup, itu dapat membuat Anda merasa lelah secara fisik dan mental, sembelit, dan kekurangan nutrisi penting, menurut Academy of Nutrition and Dietetics.

Di platform media sosialnya, ahli diet Abbey Sharp telah secara terbuka berbicara tentang obsesi budaya diet dengan hanya makan 1.200 kalori sehari dan bahaya yang menyertainya. "Memotong kebutuhan energi Anda menjadi 1.200 kalori sehari (atau kurang!) sangat tidak mencukupi dan tidak berkelanjutan untuk penurunan berat badan jangka panjang," tulisnya di Instagram.

Membatasi asupan kalori secara drastis dapat menyebabkan penurunan berat badan jangka pendek, tetapi tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Faktanya, satu penelitian menunjukkan bahwa ketika Anda melakukan diet apa pun (apakah itu membatasi kalori atau kelompok makanan tertentu), justru menghasilkan kenaikan berat badan yang lebih besar.

Selain rendahnya jumlah kalori, Lori Harvey dan selebriti lainnya seperti Kim Kardashian juga menjauhi karbohidrat. Hal ini membuat semakin banyak orang yang percaya karbohidrat buruk untuk tubuh. Padahal menghilangkan karbohidrat dari diet Anda dapat menyebabkan risiko kelelahan, osteoporosis, atau bahkan kerusakan saraf, menurut ahli diet Kim Rose.

Tentu saja, apa pun yang dikonsumsi berlebihan dapat menyebabkan penambahan berat badan. Tapi jika Anda ingin menurunkan berat badan, karbohidrat - yang ditemukan dalam banyak makanan sehat dan padat nutrisi, seperti buah-buahan dan biji-bijian - sebenarnya dapat bermanfaat. Karbohidrat bertindak sebagai bahan bakar yang tidak hanya membantu Anda mempertahankan energi sepanjang hari tetapi juga mendukung semua proses tubuh penting yang membuat Anda tetap sehat.

Bagi siapa saja yang membutuhkan pengingat, tidak apa-apa jika berat badan Anda berfluktuasi selama periode yang berbeda dalam hidup Anda. Seperti Lori Harvey yang mengalami kenaikan berat badan saat menjalin hubungan dengan Michael B. Jordan. Namun yang penting adalah Anda mencintai diri sendiri melalui fluktuasi tersebut dan ketika/jika Anda ingin mengubah pola makan, Anda melakukannya dengan cara yang sehat dan berkelanjutan. Konsultasikan dengan ahli gizi atau dokter yang dapat menimbang berdasarkan kebutuhan pribadi Anda. Diet yang penuh dengan karbohidrat dan kalori yang cukup untuk membuat tubuh Anda bekerja dengan baik adalah hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk diri sendiri — berapa pun jumlahnya.

POPSUGAR

