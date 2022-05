Kate Middleton Bergaya Chic dengan Gaun Coral di Pesta Kebun Kerajaan

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton menghadiri garden party atau pesta di taman kerajaan pertamanya sejak 2019. Dia juga membawa keceriaan musim semi dengan pilihan pakaiannya.

Duchess of Cambridge, bergabung dengan Pangeran Edward, Sophie, Countess of Wessex, dan sepupu Ratu Elizabeth, Putri Alexandra, untuk pesta kebun hari Rabu, 18 Mei 2022 di Istana Buckingham, Inggris. Sementara suaminya Pangeran William mengadakan acara lain di Dedication of the Submariner Memorial di National Memorial Arboretum .

Kate Middleton mengenakan coat-dress lengan panjang bernuansa coral dari koleksi Emilia Wickstead. Dia sebelumnya mengenakan dress yang sama berwarna biru dan hijau. Ibu tiga anak itu memadukan dress-nya dengan sepatu hak tinggi serta fascinator senada Jane Taylor yang ia kenakan untuk Trooping the Color pada tahun 2017.

Dia menata rambutnya dengan updo yang rumit dan dilengkapi dengan anting-anting berpotongan cushion koleksi Kiki McDonough senilai USD 1.700 atau sekitar Rp 25 juta, clutch Josef vintage dan sepatu high heels Emmy London senilai USD 420 atau sekitar Rp 6,1 juta untuk acara tersebut.

Kate Middleton menyambut ribuan tamu yang diundang ke taman istana untuk menghargai layanan publik mereka. Sementara anggota kerajaan lainnya, Pangeran Edward, tampak necis dalam morning suit dan topi, sementara istrinya Sophie, memilih gaun bermotif bunga dan fascinator yang aneh.

Pada garden party pertama tahun ini minggu lalu, Pangeran Charles, istrinya Camilla, Duchess of Cornwall dan Putri Anne membawa payung saat mereka berjuang melawan hujan. (Faktanya, Ratu telah mengatakan di masa lalu bahwa cuaca "bisa sedikit mengkhawatirkan" saat mengadakan pesta-pesta ini.)

Pesta taman telah diadakan di Istana Buckingham sejak tahun 1860-an sebagai cara bagi raja untuk mengakui layanan publik. Selain berbaur dengan anggota keluarga kerajaan, para tamu disuguhi teh dan kue. Menurut situs web keluarga kerajaan, sekitar 27.000 cangkir teh disajikan dan 20.000 potong kue dikonsumsi!

Setelah membatalkan garden party pada tahun 2020 dan 2021 karena pandemi COVID-19, mereka kembali ramai di musim ini — namun, Ratu Elizabeth mengumumkan dia tidak akan menghadiri pertemuan tahun ini. Dia telah absen dari sejumlah acara publik dalam beberapa bulan terakhir karena kondisi kesehatan dan masalah mobilitas. Pesta kebun akan mengharuskan raja berdiri dalam waktu lama untuk menyambut hadirin di halaman. Pesta taman lainnya di Istana Buckingham dijadwalkan untuk bulan ini, serta yang diadakan di Istana Holyroodhouse di Edinburgh, Skotlandia, pada 29 Juni.

