Kim Kardashian Dikritik Desainer karena Pakai Gaun Marilyn Monroe ke Met Gala

TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Kim Kardashian mengenakan gaun Marilyn Monroe di Met Gala 2022 menjadi pro dan kontra. Sebagian orang merasa kagum, sebagian lagi mengecamnya. Salah satu yang tidak menyetujui pemakaian gaun tersebut adalah desainer Bob Mackie.

Dalam sebuah wawancara baru, desainer berusia 82 tahun itu diminta untuk membagikan pendapatnya tentang bintang reality show berusia 41 tahun yang mengenakan gaun ikonik tersebut. Bob adalah perancang gaun tersebut, bersama dengan Jean Louis. Bob mengatakan bahwa hal yang dilakukan Kim Kardashian adalah kesalahan besar.

Untuk diketahui, Bob menggambar sketsa untuk gaun aslinya pada 1962 ketika ia bekerja sebagai asisten Jean Louis. Marilyn Monroe kemudian mengenakan gaun itu ketika menyanyikan lagu "Happy Birthday" untuk Presiden John F. Kennedy.

Tidak ada yang memakai gaun itu sejak Marilyn, sampai Kim dipinjamkan gaun itu dari Museum Ripley's Believe It or Not! untuk ke Met Gala.

"Saya pikir itu kesalahan besar," kata Bob kepada Entertainment Weekly. “[Marilyn] adalah seorang dewi. Dewi gila, tapi dewi. Dia luar biasa. Tidak ada yang memotret seperti itu. Dan itu dilakukan untuknya. Itu dirancang untuknya. Seharusnya tidak ada orang lain yang terlihat dalam gaun itu.”

Kim hanya mengenakan gaun itu dalam beberapa menit, hanya untuk berfoto dan berjalan di tangga Met Gala. Dia terlihat sangat berhati-hati memakainya. Dia melangkahkan kakinya pelan-pelan saat menaiki tangga agar gaun itu tidak rusak. Menurut pengakuannya, dia juga tidak menggunakan riasan di tubuhnya untuk melindungi gaun tersebut.

Setelah berjalan di tangga, dia kemudian mengganti pakaiannya dengan gaun replika yang hampir tidak berbeda.

Bukan hanya gaunnya yang menjadi sorotan. Saat mengunjungi Ripley untuk mencoba gaun itu, Kim Kardashian dihadiahi seikat rambut Marilyn. Namun, seorang ahli sekarang mengklaim bahwa rambut itu mungkin bukan milik Marilyn Monroe.

JUST JARED | ENTERTAINMENT WEEKLY

Baca juga: Kim Kardashian Pakai Gaun Marilyn Monrore Lagi Sejarawan Tanya Keasliannya