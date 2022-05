Maye Musk Jadi Model Sports Illustrated Swimsuit 2022 Sebarkan Kepercayaan Diri

TEMPO.CO, Jakarta - Maye Musk menjadi model sampul Sports Illustrated Swimsuit 2022 bersama Kim Kardashian, penyanyi Ciara dan model yang sedang naik daun Yumi Nu. Model, penulis, ibu tiga anak dan aktivis berusia 74 tahun ini mengungkapkan seputar penuaan dan pengalamannya pemotretan dengan pakaian renang.

Musk mengatakan bahwa dia tidak menduga wanita seusianya menjadi model sampul pakaian renang. "Saya pikir itu akan membuat wanita merasa lebih nyaman di usia tujuh puluhan ketika mereka berenang, serta wanita di usia dua puluhan dan tiga puluhan," ujarnya. "Ketika wanita pergi ke pantai, kami agak malu dengan tubuh kami, tetapi pria akan berjalan-jalan, terlihat mengerikan, dan mereka tidak peduli. Kurasa kita tidak perlu terlalu peduli!"

Musk, yang mengenakan pakaian renang one-piece Maygel Coronel berwarna-warni dengan hiasan ruffle dan anting-anting pohon palem yang lucu, mengatakan bahwa pemotretan SI Swimsuit dengan fotografer Yu Tsai di Belize adalah suasana yang indah.

"Semua orang sopan, baik, perhatian, perhatian, jadi saya merasa sangat nyaman dengan pakaian renang saya," katanya, menambahkan bahwa "setelah Anda melakukan tembakan pertama Anda, Anda baik-baik saja dengan semua yang lain karena mereka memberi Anda begitu banyak. kepercayaan diri tentang terlihat bagus dalam pakaian renang."

Dalam memoarnya tahun 2019, A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success, pembuat selera industri fashion dan ahli gizi terdaftar berbicara secara terbuka tentang penuaan dan merinci bagaimana energi negatif di sekitarnya.

"Saya melewati berbagai tahap dalam hidup saya di mana saya ditolak, dihina, kecewa, dan itu hanya menghilangkan kepercayaan diri Anda," kata Musk. "Maka Anda hanya harus melupakannya. Jadi di sini, saya berusia 74 tahun, saya yang paling bahagia yang pernah saya alami, dan saya tidak peduli, dan tidak ada yang menghina saya karena - Anda tidak ingin menghina seorang nenek. nenek. Intinya, orang-orang sangat baik padaku pada tahap ini, tapi kenapa harus lama sekali?"

Musk mengatakan bahwa dia belajar untuk mengubah lingkungannya dan menghilangkan pengaruh negatif dari hidupnya sebagai cara untuk membantunya berkembang. "Jika kita bergaul dengan orang-orang yang kejam kepada kita, dan melakukan hal-hal yang kejam, dan kita menerimanya, maka Anda akan menderita seperti saya. Tetapi sebaliknya, Anda harus bergaul dengan orang-orang yang baik," katanya.

Sebagai bagian dari edisi Sports Illustrated Swimsuit 2022, putri Musk, Tosca, menulis esai berjudul The Unstoppable Force, sebagai penghargaan atas dampak pelopor. "Sepanjang hidup saya, saya telah melihat ibu saya melakukan segalanya. Akibatnya saya pikir saya akan selalu berharap dia bisa melakukan segalanya," kata Tosca. "Terkadang saya bertanya-tanya apakah sudah waktunya saya mulai membatasi harapan itu, seiring bertambahnya usia. Tapi kemudian saya melihatnya lagi, masih tak terbendung, dan saya pikir, belum."

Tosca juga menyoroti beberapa pencapaian ibunya. "Ibuku sekarang berusia 74 tahun. Selama bertahun-tahun di planet ini, dia memperoleh dua gelar master dalam ilmu nutrisi, memenangkan penghargaan di bidang dietetika, telah mengikuti peragaan busana dan editorial yang tak terhitung jumlahnya. , dan dia bahkan muncul dalam video Beyoncé. Dia adalah kekuatan yang tak tertahankan, dan dia wanita paling tak kenal takut yang pernah saya kenal."

Maye Musk juga ibu dari putra Elon dan Kimbal. Dia baru-baru ini menghadiri Met Gala 2022 dengan bos Tesla dan CEO SpaceX, sebuah pengalaman yang menurut dia sangat menyenangkan.

