5 Cara Mengkonsumsi Chia Seed untuk Bantu Turunkan Berat Badan

TEMPO.CO, Jakarta - Chia seed kaya nutrisi. Biji berukuran kecil ini akan mengembang saat dimasukkan ke dalam air, menyimpan lebih banyak nutrisi sehingga dianggap ideal untuk menjaga berat badan.

Biji hitam kecil ini mengandung banyak serat dan kalori. 30 gram biji chia mengandung 5 gram protein, 10 gram serat dan 138 kalori. Biji ini juga merupakan sumber yang kaya asam lemak omega 3, fosfor, magnesium, dan kalsium. Meski rasanya hambar dapat meresap ke dalam rasa makanan. Melansir laman Times of India, berikut ini beberapa cara mengkonsumsi chia seed.

Cara mengkonsumsi chia seed

1. Pudding chia

Untuk membuat pudding chia, rendam bijinya dalam air. Tambahkan susu setelah biji terendam dengan benar. Jika Anda membutuhkan konsistensi yang lebih kental, tambahkan lebih banyak biji chia. Untuk membuatnya lebih menarik tambahkan rasa seperti vanilla atau apa pun pilihan Anda. Hiasi dengan kacang cincang. Makanlah di pagi hari atau sebagai pencuci mulut setelah makan.

2. Energy bar

Anda dapat membuat energy bar di rumah dengan banyak chia seed di dalamnya. Ambil almond, walnut, biji wijen, biji chia, pistachio, biji labu, kelapa parut, madu, kapulaga, oat dalam mangkuk. Blender kurma yang sudah direndam sebelumnya tanpa air. Panggang perlahan semua bahan di atas tanpa kapulaga dan madu.

Masak kurma yang sudah diblender dengan api kecil hingga mengental, tambahkan bahan yang sudah disangrai, madu dan kapulaga ke dalam pasta kurma. Matikan api dan pindahkan campuran ke piring berminyak. Tunggu sampai dingin. Potong menjadi batangan dan simpan dalam wadah kedap udara.

3. Campuran sup

Pernahkah Anda berpikir untuk menambahkan biji chia ke dalam sup biasa Anda? Ini mungkin terdengar aneh, tetapi biji chia bisa menjadi pengganti tepung atau bahan pengental yang paling sehat yang Anda gunakan dalam sup.

Untuk mengentalkan sup, rendam beberapa biji chia dan tambahkan ke sup. Ini tidak hanya akan menambahkan elemen ekstra ke dalam sup, tetapi juga akan membawanya ke konsistensi yang diinginkan.

4. Minuman detoks

Saat musim panas Anda bisa mengkonsumsi minuman detoks tambahan dengan irisan mentimun, lemon, dan rempah-rempah. Lalu tambahkan chia seed dalam minuman detoks dapat memberikan nutrisi ekstra.

5. Pancake

Berikan sentuhan pada pancake biasa Anda dengan chia seed. Selalu ingat untuk menggunakan chia seed yang sudah direndam sebelumnya ke dalam adonan panekuk. Chia seedmemiliki kecenderungan untuk merendam air yang menjelaskan mengapa ukurannya menjadi dua kali lipat setelah direndam dalam air. Biji chia yang telah direndam sebelumnya membantu biji agar mudah tercampur dengan adonan.

