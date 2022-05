Cara Eva Mendes dan Ryan Gosling Berbagi Tugas Rumah Tangga

TEMPO.CO, Jakarta - Eva Mendes dan suaminya, Ryan Gosling, termasuk pasangan yang tertutup menyangkut kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Tapi baru-baru ini, aktris dan aktor Hollywood itu mengungkap sedikit kehidupan rumah tangga mereka.

Mendes dan Ryan Gosling telah bersama sejak bertemu di lokasi syuting The Place Beyond the Pines pada 2011. Mereka memiliki dua putri, Esmeralda, yang lahir pada 2014, dan Amada, yang lahir pada 2016. Beberapa tahun terakhir, Gosling dan Mendes secara terbuka menyatakan keinginan mereka untuk merahasiakan sebagian besar detail tentang kehidupan pribadi mereka.

Namun, dalam sebuah wawancara baru dengan People, Mendes berbagi sedikit tentang bagaimana rumah tangga Mendes-Gosling. “Ryan adalah juru masak. Dia seorang juru masak yang luar biasa,” katanya. "Saya pikir ada keseimbangan yang sangat bagus untuk 'Kamu memasak, saya bersih-bersih.' Dan itu berhasil untuk kami," kata dia, dikutip dari Glamour, Jumat, 13 Mei 2022.

Dia melanjutkan, “Hidup ini sangat kacau. Tapi satu hal yang bisa saya kendalikan adalah rumah saya, dapur saya. Jadi ketika saya mencuci piring, itu meditatif bagi saya. Ini benar-benar lebih dalam dari sekadar membersihkan. Ini benar-benar memberi saya kejelasan. Wastafel bersih sama dengan pikiran jernih bagi saya.”

Saat mendiskusikan konsekuensi yang lebih kacau dari bekerja dari rumah, aktris tersebut bahkan berbagi anekdot manis tentang anak-anaknya. Dia mengatakan bahwa Amada sangat kompak dengan kakaknya. Mereka kerap mengganggu sang ibu saat sedang bekerja dari rumah.

Mendes mencontohkan, pernah suatu saat di sedang rapat melalui aplikasi Zoom sepanjang hari. Tiba-tiba dia mendengar orang terkikik, ternyata itu adalah anak-anaknya yang sedang selimutan di belakangnya. Mendes sebenarnya memberlakukan aturan bahwa pintu tertutup berarti dia tidak boleh diganggu kecuali itu penting. Tapi dia mengatakan anak-anaknya tidak selalu mengerti apa artinya itu.

"Tentu saja, anak saya yang berusia enam tahun akan berlari dan berkata, 'Ini sangat penting.' Dan saya seperti, 'Apa?' Dia seperti, 'Essie mengambil Barbie saya,'" kenang Eva Mendes. “Tapi sulit untuk marah karena itu sangat lucu.”

PEOPLE | GLAMOUR

Baca juga: Eva Mendes Merasa Insecure karena Wajahnya saat Masih Muda

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.