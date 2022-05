Hailey Bieber Ungkap Perawatan Kulit Siang Hari yang Sampai 14 Langkah

TEMPO.CO, Jakarta - Hailey Bieber tidak main-main dengan perawatan kulitnya. Setelah tahun lalu berbagi rutinitas perawatan kulit malam hari dengan penggemar, dia hadir dengan rutinitas perawatan kulit dan riasan siang hari.

Hailey, 25, mengungkap perawatan kulit lengkapnya di TikTok. Rutinitasnya sangat panjang, mencapai 14 langkah, sehingga membutuhkan dua unggahan. Hailey memulai semuanya dengan berbagi bahwa dia mengikuti tur Justice suaminya, Justin Bieber, selama beberapa hari, dan bahwa dia saat ini berada di Chicago. "Saya pikir saya akan mulai bersiap-siap untuk pergi mencari kopi enak dan berjalan-jalan dan melihat kota sedikit,” katanya, dikutip dari Women's Health, Jumat, 13 Mei 2022.

Dia tidak menyebutkan nama setiap item yang dia gunakan, tapi dia menandai beberapa merek yang berbeda. Model itu berbagi bahwa dia memulai rutinitasnya dengan serum vitamin C yang dirahasiakan. Serum ini menurut dia sedang diuji selama beberapa minggu terakhir, meskipun dia tidak menjelaskan secara spesifik produk tersebut. Tapi, kemungkinan produk itu merupakan salah satu dari lini perawatan kulitnya yang akan datang yang disebut Rhode Beauty. Setelah serum, dia lanjut menggunakan dua pelembap yang mereknya juga tidak dia ungkapkan.

Hailey mengungkapkan bahwa dia mendapatkan kulitnya yang bersinar dengan menggunakan Tan-Luxe's The Water Hydrating Self-Tan Water di malam hari. "Saya menggunakan semprotan air Tan-Luxe ini di wajah saya karena tubuh saya menjadi sangat cokelat," jelasnya. "Saya menjaga wajah saya dari sinar matahari, jadi untuk mencoba membuat wajah saya sedikit bersinar, saya menggunakan air itu. dan aku sangat menyukainya."

Hailey berbagi bahwa dia sangat suka memakai tabir surya, dan dia memilih EltaMD UV Daily SPF40 Tinted Sunscreen, diikuti oleh Kosas Revealer Super Creamy + Brightening Concealer.

Setelah itu, ia memakai Makeup Forever Ulta HD Face Essential Palette untuk memberikan tampilan yang sedikit merona. Dia kemudian menyikat alisnya dan menggunakan Kush Clear Brow Gel dari Milk Makeup. Hailey mengatakan dia tidak menggambar alisnya, "Aku hanya malas."

Selanjutnya, dia memakai Tom Ford Shade dan Illuminate Cream Face Palette, yang digunakan Hailey untuk menonjolkan tulang pipinya. Kemudian, dia beralih ke matanya, menggunakan eyeshadow MAC di Wedge.

Untuk bibirnya, Hailey menggunakan Makeup Forever’s Artist Color Pencil in Anywhere Caffeine dan Charlotte Tilbury’s Matte Revolution Lipstick in Pillow Talk. Hailey mengatakan kombinasi keduanya cocok dengan warna alami bibirnya.

Hailey Bieber mengakhiri rutinitas perawatan kulit dan makeup wajahnya dengan Laura Mercier’s Translucent Loose Setting Powder. Terakhir untuk rambut, dia menggunakan pelurus rambut Dyson Corrale untuk menciptakan gelombang longgar.

