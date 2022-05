Agnez Mo Bergaun Hitam di Premiere Bling Empire, Rambut Dikepang Menjuntai

TEMPO.CO, Jakarta - Agnez Monica tampil beda di pemutaran perdana serial Neflix Bling Empire Season 2 di Los Angeles, Amerika Serikat. Penyanyi yang biasanya tampil dengan jaket dan pakaian oversized itu kini bergaya anggun dengan gaun hitam Versace.

Agnez membagikan video singkat yang memperlihatkan penampilannya di karpet merah dalam unggahan di Instagram, Jumat, 13 Mei 2022. Di video itu dia terlihat mengenakan gaun Versace panjang cut out dengan belahan tinggi pada bawahan. Lengannya asimetris, salah satunya long sleeves dan satu lagi pendek.

“Sometimes I wear dresses. @versace you’re da shit!! Thanks for sending me this dress,” tulis dia di keterangan. “Shout out to @netflix for inviting me to support some friends!” dia menambahkan.

Bukan hanya gaun, riasan Agnez di acara itu juga menarik perhatian. Dia tampil dengan rambut pirang yang dikepang menjuntai hampir sepanjang lututnya. Riasan wajahnya tampak didominasi nude dengan penekanan di area mata.

Dia melengkapi penampilan hari itu dengan clutch emas berbentuk kapsul serta sepatu yang serasi. Dia juga tampak mengenakan anting dan gelang emas yang menambah kesan glamor pada keseluruhan penampilannya.

Penampilan Agnes mendapat komentar dari pengikutnya, termasuk selebritas Tanah Air. “Stunning,” tulis penyanyi Audi Item di kolom komentar. Komentar yang sama dituliskan juga oleh Donna Agnesia.

Bling Empire merupakan serial reality show yang berfokus pada kehidupan sosialita kaya Asia Timur-Amerika yang berbasis di daerah Los Angeles. Ini merupakan serial televisi realitas Amerika pertama di mana pemeran utamanya adalah semua orang Asia Timur yang tinggal di Amerika Serikat. Season keduanya mulai tayang pada 13 Mei 2022.

Agnez Mo kerap tampil dalam busana serbahitam di acara karpet merah. Sebelumnya, penyanyi berusia 35 tahun itu memakai blazer kulit hitam di Women In Music 2022 Billboard pada Maret 2022. Akhir tahun lalu, dia menghadiri premiere drama komedi tersebut dibintangi Ben Affleck The Tender Bar di Los Angeles, Amerika Serikat.

