Cerita Franka Franklin yang Sempat Ragu untuk Berkarya di Organisasi Wanita

TEMPO.CO, Jakarta - Istri Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, Franka Franklin Makarim, bercerita ia sempat memiliki keraguan ketika hendak mengikuti salah satu kegiatan kepemimpinan wanita di salah satu kampus di Amerika Serikat. "Kemarin ini saya sempat bergabung di Women Leadership program di salah satu universitas di Amerika Serikat," tulisnya pada 11 Mei 2022.

Franka Franklin Makarim mengatakan ia sangat berharap dengan mengikuti kegiatan Women Leadership ini ia bisa semakin bersemangat menjalankan perannya sebagai istri dan ibu, sebagai pengusaha di Tuloladesigns, serta anggota berbagai organisasi pendidikan dan budaya. "Kesempatan ini membuat saya semakin bersemangat untuk menjalankan peran saya dalam keluarga, pekerjaan di @tuloladesigns, serta organisasi-organisasi pendidikan dan budaya; dengan lebih baik lagi," katanya.

Ketika diterima, ia pun sempat ragu. Berbagai keraguan datang dari pikirannya sendiri. Ia sempat sanksi apakah ia bisa memiliki waktu mengikuti kegiatan tersebut? Ia ragu, apakah komunikasi jarak jauh akan aman? Keraguan juga datang dari sisi keluarga. Dan ia pun khawatir soal membagi waktunya dengan berbagai pekerjaan lain yang dia miliki. "Saat diterima, saya banyak dihadang keraguan internal. Apakah ada waktu? Apakah ada bandwith? Anak-anak?Bagaimana dengan pekerjaan semua?" katanya.

Namun kemudian, ia pun merasa beruntung mendapatkan dukungan penuh dari sang suami, Nadiem Makarim, sahabat, seluruh keluarga, serta tim bekerjanya. "Semua ini terjawab dengan support sepenuhnya dari @nadiemmakarim, sahabat dan keluarga, serta tim bekerja yang tanpa ragu langsung mendorong untuk pergi," lanjutnya.

Franka Franklin Makarim pun merasa bersyukut memiliki berbagai kemudahan dan dukungan dari orang-orang terdekatnya itu. "It takes a village, and then some. And I will always be grateful for this privilege and their support (Dibutuhkan sebuah desa, bahkan lebih. Saya akan selalu berterima kasih atas kesitimewaan ini dan dukungan mereka)," lanjutnya.

Franka Franklin Makarim memamerkan 2 buah fotonya yang berlokasi di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Foto pertama adalah foto close upnya sedang selfie dengan riasan sederhana, dan rambut terurai serta atasan abu-abu panjang. Foto kedua terlihat Franka Franklin Makarim sedang berdiri di tangga depan sebuah bangunan dengan 6 pilar besar.

Sebagai informasi, dari segi karier, Franka sudah mencatatkan riwayat gemilang dalam bidang retail selama 10 tahun atau satu dekade. Mulai dari Time International, Kanmo Retail Group, Luxola.com, dan terakhir e-commerce Berrybenka. Pada tahun 2016, Franka memilih berinvestasi di bisnis perhiasan Tulola yang didirikan oleh Happy Salma dan Sri Luce Rusna. Pilihannya untuk berbisnis diawali dari kegemarannya memakai koleksi Tulola.

