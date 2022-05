Blake Lively Menelusuri Momen Fashion Favorit dari Gossip Girl hingga Met Gala

Blake Lively menelusuri perjalanan fashion-nya dalam vlog Life in Looks Vogue. Youtube.com/Vogue

TEMPO.CO, Jakarta - Blake Lively tidak pernah bekerja sama dengan stylist atau pengarah gaya. Dia selalu mendandani sendiri di tengah jadwal yang padat, dari karper merah di pemutaran perdana film, gala, dan acara penghargaan yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini membuktikan bahwa dia memiliki gaya pribadi yang khas. Dia meninjau kembali beberapa penampilan terbaiknya selama bertahun-tahun, serta momen fashion favoritnya di layar.

Perjalanan Lively menyusuri momen fashion-nya dimulai kembali pada tahun 2005, ketika dia mendapatkan peran pertamanya pada usia 16 tahun dalam film The Sisterhood of the Traveling Pants. “Sepatu ini sangat 2004,” katanya tentang tampilan karakternya yang sporty, termasuk sepatu kets, seperti dilansir dari laman Vogue.

Dia juga mengenang salah satu pakaian favoritnya yang dikenakan di Gossip Girl yaitu gaun Ralph Lauren kuning ruffle yang dikenakan karakternya, Serena, selama akhir musim pertama. “Gaun ini adalah salah satu momen mode paling kritis di Gossip Girl,” kata Lively. “Eric Daman, perancang kostum kami, sangat spektakuler dan inventif. Dia mengambil gagasan karakter yang benar-benar memiliki 'tampilan' ke tingkat berikutnya."

Istri Ryan Reynolds itu mengenang kembali saat ia pertama kalinya menghadiri karpet merah pada tahun 2005 di Nickelodeon Kids 'Choice Awards. Bintang muda itu mengenakan jeans Abercrombie robek bertingkat rendah, atasan babydoll Y2K, sepatu hak Aldo, dan ikat pinggang merah muda cerah. “Saya masih SMA,” kenang Lively. “T-shirt teal adalah sesuatu yang ibuku temukan di Forever 21.”

Sejak itu, pilihan fashion-nya meningkat. Salah satu momen paling glamornya terjadi pada tahun 2014, ketika dia menghadiri Festival Film Cannes untuk pertama kalinya dalam gaun Gucci khusus. Bagian favoritnya adalah perhiasan Lorraine Schwartz. “Saya suka perhiasan, ini adalah bagian penting dari gaya,” kata Lively, yang mengagumi kesederhanaan kalung berlian. “Sangat mudah untuk mengatakan kesederhanaan ketika Anda meneteskan 500 karat berlian.”

Lalu Blake Lively merefleksikan beberapa sampul Vogue favoritnya dan penampilan Met Gala juga. Tampilan Met favoritnya sepanjang masa adalan desain Versace berornamen yang dia kenakan ke Met Gala 2018 Heavenly Bodies. “Saya sangat terlibat dalam desain gaun itu — saya tidak tahu apakah itu karena saya seorang Virgo, atau apakah saya membutuhkan kehidupan,” candanya, menambahkan bahwa itu adalah idenya untuk menambahkan kereta gaun sepanjang 2,5 meter.

Baru-baru ini, Blake Lively tampil di karpet Met Gala 2022 dalam kreasi Versace lain yang terinspirasi oleh Patung Liberty. “Daripada melihat mode Gilded Glamor, saya ingin melihat arsitektur,” kata Lively. “New York telah menjadi bagian penting dari siapa saya… jadi saya pikir, saya akan senang datang dengan gaun tembaga dan mengenakannya patina saat saya naik karpet merah. Alih-alih saya tampil, saya ingin gaun itu tampil.”

