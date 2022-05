5 Kebiasaan Makan Sehat Bintang Doctor Strange Rachel McAdams

TEMPO.CO, Jakarta - Kembali ke Marvel Universe dalam Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang baru saja tayang di bioskop, Rachel McAdams terlihat lebih baik dari sebelumnya. Pemeran Christine Palmer itu bukan lagi si ratu lebah SMA Regina George di film Mean Girls, tetapi aktris berusia 43 tahun itu masih memukau di layar. Bagaimana dia menjaga kebugarannya?

Rachel memiliki beberapa kebiasaan sehat. Bintang asal Kanada itu peduli dengan apa yang dia masukkan ke dalam tubuhnya. "Saya selalu menjalani diet yang sehat," katanya kepada TRAIN for HER.

Inilah kebiasaan makan sehat ala Rachel McAdams yang dilansir dari Eatthis.com.

1. Senang mencoba hal baru

Tidak seperti beberapa selebritas yang konsisten dengan dietnya, Rachel suka mengubah makanannya sehari-hari. "Saya suka belajar tentang hal-hal baru dan mencoba hal-hal baru," katanya kepada TRAIN for HER. "Saya merasa jauh lebih mudah sekarang untuk makan sehat saat bepergian. Saya pikir ada banyak pilihan yang lebih enak."

2. Makan dengan gizi seimbang

Keseimbangan adalah kunci bagi aktris Doctor Strange in the Multiverse of Madness. "Saya mencoba memastikan bahwa protein dan lemak ada di setiap makanan," katanya kepada TRAIN for HER. Makanan bergizi seimbang dapat membantu kenyang lebih lama daripada diet rendah kalori, sehingga lebih mudah untuk mempertahankan berat badan yang sehat.

3. Senang memanjakan diri

Rachel memiliki beberapa masakan Italia favorit, dan dia sesekali memanjakan dirinya dengan gelato. "Saya sedang syuting di pantai di Sisilia, dan di sana saya menemukan gelato, yang saya makan setiap hari untuk sarapan, makan siang, dan makan malam," katanya kepada Foodiamo.

Setelah pulang dari Italia, dia masih sering makan sesendok kecil gelato saat dia mendambakan yang manis. Rachel juga terobsesi dengan bannock, semacam roti hidangan tradisional Kanada, menurut Foodiamo.

4. Makan banyak sayuran

Setiap hari, Rachel memastikan dia makan banyak sayuran. Saat syuting untuk The Vow, sutradara Michael Sucsy mengatakan bahwa di luar layar, mereka mengemil sayuran sehingga tidak menjadi lamban selama hari-hari yang panjang. Sayuran membuat aktris merasa sehat dan berenergi.

"Saya makan banyak sayuran dan biji-bijian," katanya kepada TRAIN for HER. Sayuran berdaun hijau dapat mencegah penuaan, jadi mungkin itu juga mengapa Rachel tampak luar biasa di Dr. Strange.

5. Tahu diet yang tidak cocok

Percobaan dan kesalahan adalah bagian dari perjalanan diet Rachel McAdams. Dia mencoba diet vegetarian, tetapi itu tak cocok untuknya. "Saya pernah [vegetarian], tetapi itu membuat saya sangat lelah. Saya hanya makan pasta, saya adalah vegetarian paling tidak sehat yang pernah ada!" katanya pada Glamour.

EATTHIS.COM

Baca juga: Doctor Strange in the Multiverse of Madness Hadir Lebih Gelap dan Mencekam

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.