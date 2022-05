Ryan Reynolds Puji Blake Lively yang Berperan Dominan Mengasuh Tiga Putri Mereka

TEMPO.CO, Jakarta - Ryan Reynolds mengakui bahwa istrinya, Blake Lively, memiliki peran dominan dalam rumah tangga mereka. Reynolds dan Lively telah menikah pada 2012 dan memiliki tiga putri, James yang berusia tujuh tahun, Inez yang berusia lima tahun, dan Betty yang berusia dua tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, aktor Deadpool sering mengungkapkan kebahagiaannya menjadi ayah dari beberapa putri.

Namun, dia mengatakan dia tak bisa sebahagia ini menjadi ayah dari tiga putri tanpa peran Lively. “Blake menjalankan pertunjukan. Saya akan benar-benar akan terus menelepon jika bukan karena dia. Dia memiliki standar yang lebih tinggi," katanya kepada David Letterman dalam serial Netflix My Next Guest Needs No Introduction, yang dikutip Glamour, Sabtu, 7 Mei 2022. Misalnya, Reynolds memuji Lively atas keterampilan barunya di dapur, yang ia tunjukkan untuk Letterman. "Blake benar-benar menunjukkan kepada saya bagaimana melakukan semua ini," kata Reynolds.

Ketika Letterman bertanya kepada Ryan Reynolds apakah dia akan mengalami kecemasan jika Lively pergi untuk waktu yang lama, katakanlah, mengunjungi keluarganya, aktor itu menjawab dengan selera humornya yang khas. "Saya akan, pertama-tama, tidak akan pernah membiarkan dia pergi mengunjungi keluarganya," candanya dalam klip itu, menambahkan, "Tidak, ya, itu ilegal. Itu penculikan."

Lebih serius, Reynolds mengatakan bahwa dia akan meluangkan waktu yang lama sendirian dengan putrinya. Pada awalnya cukup menyenangkan, tetapi menurut dia pembagian kerja sangat penting ketika membesarkan tiga anak perempuan.

Ryan Reynolds dan Blake Lively menganggap pengasuhan anak perempuan mereka bersama dengan sangat serius. “Saya hanya berusaha untuk hadir sebanyak mungkin,” kata Reynolds kepada Access Hollywood pada November 2020. “Kami tidak berpisah. Seperti, saya syuting film dan istri saya syuting film dan kami bepergian ke mana-mana, dan kami semua pergi bersama. Menurut saya, bagian terbaiknya adalah kami benar-benar tidak menghabiskan banyak waktu terpisah. Aku bisa menghabiskan banyak waktu dengan gadis-gadisku.”

Pada Oktober 2021, Ryan Reynolds tersebut bahkan mengumumkan istirahat sejenak dari akting untuk fokus mengasuh anak. “Kami semua ingin bersama selama ini,” katanya kepada People. "Anak-anak kami masih sangat kecil, dan saya tidak ingin melewatkannya."

