Bella Hadid Kerap Cemas Jelang Met Gala Takut Terlambat

TEMPO.CO, Jakarta - Bella Hadid mengungkapkan bahwa ia mengalami kecemasan yang sangat besar saat menyambut Senin pertama di bulan Mei atau saat Met Gala diselenggarakan. Kini ia mulai bisa melepaskan tekanan itu dan menikmatinya.

Bella menceritakan beberapa hari sebelum Met Gala dia akan menghabiskan banyak waktu, untuk mendesain gaun bekerja sama dengan tim kreatifnya. "Jadi pada saat hari Met, kami seperti hidup, mendengarkan musik, menari. Tapi 20 menit sebelumnya itu agak menegangkan, karena saya seorang Libra dan saya selalu terlambat. Saya mencoba untuk tidak terlambat, tapi aku selalu begitu," ujarnya.

Tahun ini model 25 tahun itu mengenakan busana yang dirancang oleh Riccardo Tisci, chief creative officer di Burberry. Hadid mengatakan dia berbagi ide untuk tampilan dengan desainer menggunakan presentasi 25 halaman. "...Saya mencoba membatasinya pada periode 1895 hingga 1903," katanya. "Saya sangat menyukai banyak dasi dan kain besar dan tulle dan jelas korset dan bustiers, tetapi kami juga ingin memastikan bahwa itu tetap sangat Riccardo - sangat sederhana, tetapi chic."

Tampilan akhir menampilkan bodysuit kulit hitam dengan aksen rantai samping, ditambah sarung tangan lengan tulle, stoking seksi, dan kereta renda yang memukau. Dia bahkan mengikatkan kalung multi-untai mutiara antik dari Briony Raymond di sekitar pergelangan kakinya untuk mengangguk pada tema glamor vintage.

Tema Met Gala 2022 adalah "In America: An Anthology of Fashion," dengan kode berpakaian glamor berlapis emas dan dasi putih. Menyalurkan periode waktu antara tahun 1870 hingga 1890, acara tersebut meminta peserta untuk mewujudkan keagungan—dan mungkin dikotomi—dari Zaman Gilded New York, menurut Vogue.

Bella mengaku kerap melupakan momen saat berjalan di karpet merah. "Saya kadang seperti pingsan," gurau Hadid. "Saya bahkan tidak berpikir saya mendapat satu foto bagus di karpet merah. Sekarang saya melihat ke belakang, saya menyadari bahwa orang-orang benar-benar berdiri di sana selama 20 menit. Saya melihat sekali ke kiri, sekali ke kanan, dan Aku berlari menaiki tangga."

Namun dia sendiri tidak mengetahui penyebabnya. "Saya tidak berpikir saya berada di luar sana selama lebih dari tiga menit. Saya tidak tahu apakah itu kecemasan saya, atau mungkin pinggang saya tegang dan saya tidak bisa bernapas. Maksud saya, mungkin ada banyak hal yang terjadi."

Bella Hadid menghadiri Met Gala 2022 dengan kakak perempuannya, Gigi Hadid setelah melewatkan gala pada tahun 2021 membuat penggemar berspekulasi tentang status vaksinasinya. Namun dia langsung membantah spekulasi itu lewat unggahan foto saat ia mendapat vaksinasi Covid-19.

