Kim Kardashian Pakai Gaun Marilyn Monrore Lagi Sejarawan Tanya Keasliannya

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian tak hanya sekali menggunakan gaun Marilyn Monroe saat Met Gala. Dia menunjukkan di Instagram-nya bahwa dia mengenakan gaun ikonik lain dari koleksi Monroe, yaitu gaun Norman Norell zamrud berpayet yang dikenakan saat menghadiri Golden Globes pada tahun 1962.

"Untuk melengkapi malam saya setelah The Met, saya mendapat kehormatan untuk berganti ke gaun Norman Norell Marilyn Monroe yang dia kenakan ke Golden Globes pada tahun 1962 — di mana dia menerima Penghargaan Henrietta Untuk Film Favorit Dunia," tulis Kardashian dalam keterangannya.

Ibu empat anak itu melanjutkan bahwa dia menemukan gaun itu melalui rumah lelang. "Dalam pencarian saya untuk menemukan gaun manik-manik tangan Jean Louis yang saya kenakan ke gala, saya menemukan Heritage Auctions memiliki gaun berpayet hijau ikonik milik Marilyn," ujarnya.

Dalam foto tersebut, Kardashian juga berpose dengan patung Golden Globe yang dimenangkan Monroe. "Lebih jauh ke dalam penelitian saya, saya menemukan bahwa pemilik Golden Globe yang dia terima malam itu tidak lain adalah teman saya Jeff Leatham. Saya melihat ini semua sebagai tanda bahwa semua bintang sejajar. . Akan selamanya menjadi salah satu hak istimewa terbesar dalam hidup saya untuk dapat menyalurkan Marilyn batin saya dengan cara ini, pada malam yang begitu istimewa," lanjutnya.

Dalam unggahan lainnya, Kim Kardashian menunjukkan foto Marilyn Monroe. Instgaram.com/@kimkardashian

Saat menghadiri Met Gala, Kim Kardashian dipinjamkan gaun Monroe tahun 1962 "Happy Birthday Mr. President", yang menampilkan lebih dari 6.000 kristal yang dijahit tangan, oleh Ripley's Believe It or Not!

"Terima kasih Ripley's Believe It or Not! telah memberi saya kesempatan untuk memulai debut bagian sejarah mode yang menggugah ini untuk pertama kalinya sejak mendiang Marilyn Monroe memakainya," tulis Kardashian di Instagram awal pekan ini. "Saya selamanya bersyukur untuk momen ini. "

Kim Kardashian mengenakan gaun Marilyn Monroe lainnya, yaitu gaun Norman Norell zamrud berpayet yang dikenakan Mornoe saat menghadiri Golden Globes pada tahun 1962. Instagram.com/@kimkardashian

Masih belum jelas apakah Kardashian benar-benar mengenakan gaun asli Monroe, atau replika. Dalam wawancara sebelumnya dengan Vogue, bintang itu mengungkapkan bahwa dia memiliki "replika" gaun Golden Globes 1962 milik Monroe. "Saya pikir saya mungkin memakainya untuk makan pizza di kamar hotel saya," ujarnya.

Sejarawan dan kolektor barang-barang Monroe, Scott Fortner melalui akun Instagram-nya mempertanyakan apakah gaun hijau itu benar-benar asli. "Siapa yang sebenarnya memiliki gaun Marilyn's 1962 Golden Globes? Pertama Anda mengatakan itu @juliens_auctions kemudian Anda memperbarui posting Anda untuk mengatakan itu adalah @heritageauctions," tulisnya. "Tapi saya pikir Anda pikir kami lupa bahwa Anda mengatakan Anda memiliki replikanya sendiri, seperti yang dikutip dalam wawancara 2 Mei Anda dengan Vogue," tambahnya.

Setelah acara itu, Kim Kardashian telah menerima beberapa kritik dari kritikus karena mengenakan gaun ikonik Monroe ke Met Gala. Fortner mengatakan ada alasan untuk khawatir setelah Kardashian melangkah keluar dalam gaun yang dirancang Jean Louis, yang Ripley's Believe It or Not! di Orlando, Florida dibeli di lelang seharga USD 4,81 juta atau sekitar Rp 69,7 miliar pada tahun 2016.

Kim Kardashian di Met Gala 2022. Instagram.com/@kimkardashian

"Meskipun saya memahami daya tarik keinginan untuk mengenakan gaun ikonik seperti itu, tidak dapat diabaikan atau diabaikan bahwa siapa pun selain Marilyn Monroe yang mengenakan gaun 'Happy Birthday Mr. President' yang terkenal mungkin menjadi perhatian karena beberapa alasan," kata Fortner, seraya menambahkan, "Gaun itu dibuat khusus untuk Marilyn Monroe. Ini bukan pakaian biasa. Itu dibuat oleh desainer pemenang Academy Award Jean Louis, yang telah merancang kostum untuk dua film terakhir Marilyn, The Misfits and Something's Got to Give."

