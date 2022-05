Puffer Versace Gigi Hadid di Met Gala Terinspirasi Pakaian Wanita era 1800-an

TEMPO.CO, Jakarta - Gigi Hadid mengenakan busana rancangan Versace di Met Gala, Senin 2 Mei 2022. Busananya terdiri dari bustier korset dan celana lateks yang serasi dengan sepatu bot merah tinggi, dilapisi dengan mantel puffer burgundy tebal dengan kerah tinggi dan bagian bawah yang lebar.

Wanita berusia 27 tahun itu menata rambutnya dengan gaya spiky updo bersama dengan bibir merah yang berani agar serasi dengan tampilan monokromatiknya. Dia juga menambahkan aksesori berupa kalung Chopard berwarna merah senada dengan busananya.

Di laman Instagram-nya, Gigi Hadid menceritakan inspirasi di balik jaket puffer yang dipakainya di acara fashion terbesar yang digelar di Metropolitan Museum of Art, New York, Amerika Serikat. Sesuai temanya, Met Gala "In America: An Anthology of Fashion dan dress code Gilded Glamour, dia mengambil momen tahun 1800-an.

Gigi Hadid mengenakan busana rancangan Versace di Met Gala 2022. Instagram.com/@gigihadid

"Met Gala 2022, Versace membuat puffer epik yang terinspirasi oleh proporsi berlebihan yang dipakai pakaian wanita di tahun 1800-an, dipasangkan dengan korset dan siluet Dollman yang sangat sesuai dengan Versace," tulisnya dalam unggahan Kamis, 5 Mei 2022.

Dia juga memberikan apresiasi untuk tim Versace yang mendandaninya. "Untuk Donatella Versace dan semua orang di studio di Milan, ini untuk Anda— selamanya merupakan kehormatan untuk menjadi orang yang membawa kreasi Anda di karpet ini. Grazie Mille, kau tahu aku sangat mencintaimu. Terima kasih untuk malam yang indah in ini lagi," lanjut ibu satu anak itu.

Gigi Hadid pertama kali menghadiri Met Gala pada tahun 2015, dengan tema “China: Through the Looking Glass” dalam gaun DVF merah. Desainnya pun lengkap dengan garis leher yang menjuntai dan belahan yang tinggi.

Penampilan serba putih Gigi Hadid di Met Gala 2021/Foto: Theo Wargo/Getty

Seiring berjalannya waktu, penampilan ibu satu anak ini di Met Gala semakin rumit dan teatrikal. Untuk tema “Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between” 2017, misalnya, ia mengenakan gaun Tommy Hilfiger berwarna sampanye dengan tulle train asimetris. Tahun lalu, Gigi Hadid tampil di karpet merah dengan gaun strapless dari Prada, lengkap dengan belahan belakang dan sarung tangan opera kulit—tampilan yang tak lekang oleh waktu dan super modern.

