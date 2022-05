Lili Reinhart Mengkritik Selebriti yang Diet Ketat Demi Tampil di Met Gala

TEMPO.CO, Jakarta - Lili Reinhart mengkritik selebriti yang secara terbuka mengungkapkan bahwa mereka diet agar busana yang dikenakannya pas di tubuh mereka.

"Untuk berjalan di karpet merah dan melakukan wawancara di mana Anda mengatakan betapa kelaparannya Anda ... karena Anda belum makan karbohidrat dalam sebulan terakhir ... semuanya agar muat dalam gaun yang pas?" Reinhart menulis di Instagram Story-nya. "Ini sangat kacau. "Untuk secara terbuka mengaku kelaparan demi Met Gala. Ketika Anda tahu betul bahwa jutaan pria dan wanita muda memandang Anda dan mendengarkan setiap kata Anda."

Reinhart tidak menyebut nama siapa pun, tetapi komentarnya muncul setelah Kim Kardashian mengatakan kepada wartawan di karpet merah Met Gala bahwa dia menurunkan berat badan agar tubuhnya pas dengan gaunnya untuk malam itu, gaun ikonik "Happy Birthday, Mr President" Marilyn Monroe yang dipinjam langsung dari Ripley's Believe It or Not! Di Orlando, Florida, tempat biasanya dipajang.

"Saya mencobanya dan itu tidak cocok untuk saya. Saya bilang, 'Beri saya tiga minggu.' Saya harus kehilangan sekitar 7 kilogram," kata Kardashian. "Itu adalah tantangan. Itu seperti peran [film]. Saya bertekad untuk menyesuaikannya. Saya belum makan karbohidrat atau gula selama sekitar tiga minggu. Kami mengadakan pesta pizza dan donat di hotel [setelah Met Gala]"

Kim Kardashian di Met Gala 2022. Instagram.com/@kimkardashian

Lili Reinhart mengajak penggemarnya untuk tidak mendengarkan selebritas yang terlalu fokus pada berat badan mereka.

"Tolong berhenti mendukung selebritas bodoh dan berbahaya ini yang seluruh citranya berputar di sekitar tubuh mereka," katanya. "Saya pada umumnya bukan orang yang pemarah tapi saya bersumpah demi Tuhan, racun dari industri ini kadang-kadang benar-benar mengganggu saya dan saya harus melakukan kata-kata kasar di Instagram-Story saya untuk melepaskan kemarahan saya."

Reinhart adalah pendukung vokal untuk penerimaan tubuh dan telah secara terbuka berbicara tentang perjuangannya sendiri dengan dismorfia tubuh. Pada bulan Januari, dia membagikan tulisan khusus untuk tubuhnya, dan mengaku "berjuang dengan pikiran obsesif tentang tubuh/berat badan selama beberapa bulan terakhir."

"Saya tidak berpikir berada di industri ini, yang begitu terobsesi dengan tubuh dan berat wanita, bisa mengacaukan penerimaan dan kepositifan tubuh saya sendiri... tapi ternyata memang begitu," katanya. "Saya berharap saya tidak tumbuh di masa di mana media hanya memuja satu ukuran wanita. Tubuh saya telah membawa saya melalui 25 tahun hidup. Semua bekas luka, air mata, trauma... Saya berharap saya bisa lebih mencintainya. , bahkan ketika itu tidak terlihat seperti ketika saya berusia 20 tahun."

Lili Reinhart mengatakan bahwa dia ingin berbagi pengalamannya sehingga setiap orang yang juga berjuang tidak merasa sendirian. "Sangat menyakitkan untuk berpikir bahwa ratusan juta dari kita begitu peduli dengan seperti apa bentuk tubuh kita," katanya.

PEOPLE

