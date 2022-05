Foto Rihanna di Sampul Vogue Dijadikan Patung untuk Met Gala

TEMPO.CO, Jakarta - Rihanna ternyata ada di Met Gala 2022 pada Senin, 2 Mei. Hanya saja, dia hadir bukan seperti orang lain, melainkan dalam bentuk patung. Penyanyi yang sedang hamil itu diabadikan dengan baby bump-nya sebagai patung Yunani.

Metropolitan Museum of Art di New York City dan Vogue bekerja sama untuk menghormati Rihanna, dengan mengubah sampul Vogue terbarunya menjadi patung marmer. Patung itu ditujukan untuk memberi penghormatan kepada dewi perdamaian Yunani, dengan tema Zaman Emas Met Gala tahun ini.

“Patung 'Eirene (Personifikasi Perdamaian)' biasanya adalah dewi marmer paling terkenal di galeri @themetmuseum Yunani-Romawi. Tapi sekarang kita punya @badgalriri, langsung dari sampul Vogue bulan ini," tulis Vogue di akun Instagram mereka. Patung itu ditempatkan di sayap barang antic museum.

Rihanna juga membagikan video di akunnya sendiri. “Apa yang lebih gilded dari itu? LOL! Terima kasih @metmuseum dan @voguemagazine untuk penghargaan bersejarah ini! kalian keren untuk yang satu ini!"

Dalam kehidupan nyata, Rihanna mengenakan catsuit Alaïa renda merah untuk sampul Vogue, patung penyanyi itu dirinci dengan cerdik dengan pola renda bunga yang sama.

Penggemar mode kecewa ketika penyanyi "Umbrella" itu absen dari pesta amal fashion pada Senin malam, karena dia terkenal dengan momen gayanya yang menonjol di acara tersebut.

Tema tahun ini adalah "In America: An Anthology of Fashion" dan Rihanna adalah tamu yang ditunggu-tunggu karena penampilannya yang berani baru-baru ini.

Pendiri Fenty Beauty yang tengah menantikan anak pertamanya dengan A$AP Rocky, kemungkinan besar tidak melakukan perjalanan ke New York karena berada di trimester ketiga kehamilannya. Bagi wanita hamil, terbang tidak dianjurkan setelah kehamilan 36 minggu.

Tahun lalu, Rihanna dan A$AP Rocky melakukan debut karpet merah mereka sebagai pasangan di Met, Penyanyi "Stay" itu mengenakan gaun Balenciaga hitam tebal yang menampilkan mantel hitam acak-acakan dan banyak berlian.Terlepas dari semua pakaian yang mengesankan itu, kreasi marmer ini mungkin saja telah melampaui.

