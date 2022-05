Rahasia Diet Ratu Elizabeth yang Membuatnya Bugar pada Usia 96

TEMPO.CO, Jakarta - Ratu Elizabeth II terbukti mampu mempertahankan kecantikan dan keanggunannya hingga usia yang ke-96 tahun. Dia menua dengan anggun, membuat orang dari berbafai generasi mengaguminya.

Koki pribadinya, Darren McGrady dalam bukunya “Eating Royally: Recipes and Remembrances from a Palace Kitchen, melaporkan bahwa menu sang ratu disiapkan oleh 20 koki. Mereka memilih menu dengan sangat berhati-hati. Inilah yang dia makan setiap hari agar tetap bugar.

Mengawali hari dengan sehat

Jika kebanyakan orang memulai hari dengan minuman berkafein, Ratu memilih secangkir teh hangat Earl Grey dengan susu, tanpa gula, dan beberapa biskuit. Menurut artikel yang dimuat di majalah Hello, disebutkan bahwa Ratu Elizabeth menikmati tehnya dengan Chocolate Bath Olivers yang merupakan kue renyah yang dilapisi cokelat.

Sarapan

Setelah menikmati teh dan suguhan sebelum sarapan, dia mandi, berdandan dengan pakaian kerajaannya dan melanjutkan untuk sarapan kerajaannya, yang diyakini termasuk sereal dingin dan terkadang roti panggang dan selai jeruk. Telur jarang ada di menu.

Makan siang

Dalam laporan yang dipublikasikan di laman Eat this, Not That, disebutkan bahwa koki pribadi Queen, McGrady pernah berbagi dalam sebuah wawancara dengan The Telegraph bahwa dia lebih suka makanan sederhana yang tinggi protein, rendah karbohidrat. Makan siang kerajaannya termasuk ikan seblah panggang atau salmon Skotlandia yang disajikan dengan bayam dan zucchini. Diyakini sebagai salah satu favoritnya, dia juga menyukai salad sederhana dengan ayam panggang. McGrady mengatakan tak ada tepung aturan tepung dari makan siangnya.

The sore

Ratu Elizabeth suka minum teh sore. Menurut sebuah cerita yang diterbitkan di Cosmopolitan, teh sorenya cukup mewah, yang mencakup sandwich mentimun, kue buah, dan teh Earl Grey di menu.

Makan malam

Dia sangat disiplin dan dia lebih suka tanpa tepung saat dia makan sendirian. Makan malamnya termasuk ikan bakar atau rebus dengan salad dan sayuran, menurut McGrady. "Dia sangat disiplin seperti itu. Dia bisa mendapatkan apa pun yang dia inginkan, tetapi disiplin itulah yang membuatnya sangat baik dan sehat,” kata McGrady.

Hidangan penutup

Dalam sebuah wawancara McGrady berbagi bahwa Ratu sedikit penggila cokelat. Buah-buahan segar dari kebun seperti stroberi dari Kastil Balmoral atau buah persik segar dari rumah kaca Kastil Windsor sering disajikan untuknya. Cokelat pilihannya adalah yang hitam, semakin gelap semakin baik. Dia tidak suka cokelat susu atau cokelat putih. Terakhir, dia suka memanjakan diri dengan makanan penutup cokelat buatan sendiri dan kue biskuit cokelat.

Diet tidak ketat

Satu hal yang tidak disukai Ratu Elizabeth adalah bawang putih. Dia juga lebih suka steak yang dimasak sampai matang. Terakhir, dia tidak pernah memesan makanan cepat saji dalam 20 tahun terakhir, itulah yang membuatnya tetap hidup dan lincah di usia ini.

TIMES OF INDIA

