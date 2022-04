Helen Mirren Ingatkan Anak Muda Berhenti Merokok dan Jaga Kesehatan Kulit

TEMPO.CO, Jakarta - Dame Helen Mirren, bintang sampul People's 2022 Beautiful Issue, mengakui bahwa dia telah mengubah rutinitas kecantikannya. Dia menyebut rutinitasnya, rutinitas agresif selama bertahun-tahun.

"Saya dulu tidur dengan semua makeup saya ketika saya masih muda, hanya karena saya tidak bisa diganggu untuk membersihkannya. Sekarang saya membersihkan makeup saya di malam hari," kata pemenang Oscar berusia 76 tahun itu. "Tentu saja seiring bertambahnya usia, Anda lebih berhati-hati dengan apa yang Anda lakukan baik di dalam tubuh maupun di luar tubuh Anda."

Helen Mirren menambahkan ada beberapa saran yang ingin dia wariskan untuk generasi yang lebih muda. "Lebih berhati-hati dengan apa yang masuk ke tubuh Anda - tolong jangan merokok, tolong - karena itu adalah hal-hal yang bertahan lama," tambah aktris dikenal bereksperimen dengan fashion dan kecantikan. "Maskara atau lipstik yang indah akan membuat Anda tampak hebat di malam hari. Tetapi hal yang benar-benar bertahan lama adalah memiliki kulit yang bagus, cukup bugar — tidak ada yang ekstrem — dan makan dengan sehat."

Aktris yang dikenal karena peran ikoniknya dalam film, TV, dan di atas panggung, mengaku olahraga tidak selalu muda. "Setelah mengatakan semua itu tentang menjadi sangat benar, saya sama sekali tidak benar!" dia berkata. "Saya mencoba melakukan sedikit latihan hampir setiap hari, tetapi saya masuk dan keluar. Saya sangat putus asa dalam disiplin diri. Tetapi ketika saya berjongkok, saya bisa melakukannya."

Dia juga menghindari sesuatu yang monoton. "Saya mencoba melakukan setidaknya 20 menit, sedikit peregangan dan hal-hal seperti itu. Saya tidak melakukan sesuatu yang melelahkan; saya tidak tahan dengan treadmill," katanya. "Saya selalu berpikir, Lakukan segalanya, tetapi jangan lakukan terlalu banyak. Itu ide saya."

Aktris yang memiliki empat film tahun ini,The Duke, White Bird: A Wonder Story, Golda dan Shazam! Fury of the Gods, tidak membatasi minum alkohol. "Saya suka minum, dan saya suka makan donat, tapi saya tidak makan enam donat. Dan saya tidak punya sebotol anggur. Suami saya akan membantahnya," dia tertawa, "tapi saya cobalah untuk tidak minum sebotol anggur."

Dan satu hal yang akan selalu dia pertahankan dalam rutinitas "kesombongannya" adalah minyak jarak. "Saya suka minyak jarak. Saya menggunakan sedikit di rambut saya — sangat, sangat sedikit. Saya menggunakannya di kuku jari saya. Saya menggunakannya di kulit saya," kata Helen Mirren. "Minyak jarak luar biasa. Sedikit di rambut Anda membuatnya sedikit bersinar, sedikit pemisahan. [Saya menggunakannya pada] alis, bulu mata, kuku jari saya—gosokkan saja."

