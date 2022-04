Nurul Akmal Ingatkan Perempuan Bangga Jadi Diri Sendiri

TEMPO.CO, Jakarta - Perempuan di Indonesia masa kini memiliki peran yang sangat dinamis. Selain itu juga banyak memberikan kontribusi di berbagai bidang bahkan mampu memimpin sekaligus pengambil keputusan. Namun tak sedikit yang masih mendapat stigma karena profesi yang ditekuni, seperti yang dialami Nurul Akmal, atlet angkat besi.

Nurul mengungkapkan untuk menghadapi hal tersebut dia berusaha untuk tetap menjadi diri sendiri tanpa menghiraukan omongan orang lain. “Tetap fokus dengan tujuan kita, yang penting buktikan dengan prestasi saja,” ujarnya dalam talk show virtual Be The Original You: Percaya Diri Dimulai dari Diri Sendiri oleh Bibli, Rabu 27 April 2022.

Peraih medali emas PON Papua itu menambahkan semua stigma dapat dipatahkan jika tetap fokus dan percaya pada kemampuan yang ada dalam diri sendiri. “Terserah banyak yang ngatain aku kek gini, fokus ke tujuan hidup, ingin jadi juara, ya jadi juara, fokus ke depan,” tambahnya. “Sekarang tidak ada bedanya pekerjaan laki-laki bisa dilakukan perempuan.”

Dia mencontohkan atlet angkat besi juga bisa dilakukan perempuan, meski jumlahnya belum banyak. Menurutnya yang terpenting buktikan bahwa perempuan juga bisa melakukan seperti yang dilakukan laki-laki. “Enggak mesti pekerjaan laki-laki hanya laki-laki saja, perempuan juga bisa. Banyak perempuan yang menjadi juara membawa nama baik Indonesia,” katanya.

Nurul berpesan kepada seluruh wanita di Indonesia agar merasa nyaman dengan diri sendiri. “Tetap menjadi diri sendiri, tetap berkarya sesuai versinya sendiri tanpa memikirkan orang lain,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, EVP Consumer Goods & Lifestyle Blibli, Fransisca Krisantia Nugraha mengatakan, kampanye Be The Original You merupakan kesinambungan dari peringatan Hari Perempuan Internasional yang diperingati pada 8 Maret silam. “Blibli memahami bahwa setiap perempuan memiliki definisi cantik yang berbeda-beda dan peringatan Hari Kartini kali ini menginspirasi kami untuk mendorong setiap perempuan mengapresiasi kecantikan menurutnya sendiri lewat kampanye Be The Original You”, tambahnya.

Sebagai platform omnichannel commerce dan gaya hidup terpercaya yang memiliki 55% basis pelanggan perempuan, Blibli terus memastikan setiap langkah yang dilakukan adalah bagian dari meningkatkan pengalaman berbelanja online sekaligus menunjang kebutuhan.

Baca juga: Hari Perempuan Internasional, Dian Sastro Ingatkan Semua Perempuan Hebat

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.