Tips Berolahraga selama Puasa Ramadan ala Soraya Larasati

TEMPO.CO, Jakarta - Soraya Larasati menjalani gaya hidup sehat sejak lama. Dia gemar berolahraga untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Selama berpuasa Ramadan, model dan pembawa acara televisi itu juga tetap menjalankan rutinitasnya. Dia hanya mengubah kebiasaan latihan, baik waktu maupun durasinya.

Dalam unggahannya di Instagram, Rabu, 27 April 2022, Soraya mengatakan bahwa bugar saat berpuasa sangat penting. Bukan hanya sekadar sehat, tubuh yang bugar membuat tidak mudah lelah dan dan loyo. “Tubuh yang bugar bugar bisa membantu Anda terhindar dari berbagai penyakit…Menurunkan risiko penyakit jantung dan diabetes….” tulis dia, di samping videonya saat sedang latihan di luar ruangan.

Hanya saja, jika biasanya dia berolahraga di pagi hari, selama puasa Ramadan dia memilih bergerak sehabis sahur.

“Kenapa memilih gerak abis sahur??? Karena cadangan energi masih banyak… Dengan catatan tidur malam harus cukup…Nutrisi sahur dan berbuka juga terpenuhi dengan baik…Cairan, karbo, protein dan multivitamin harus banget komplit tercukupi…” tulis dia.

Selain waktu olahraga yang berubah, dia juga mengatur ulang intensitasnya. Menurut dia, saat berpuasa intensitas latihan lebih ringan daripada biasanya dan durasinya lebih singkat. Jenis latihan yang dipilih bersifat aerobik. Latihan yang sering dikenal juga dengan kardio ini merupakan aktivitas fisik yang membutuhkan banyak oksigen dan melibatkan banyak otot tubuh.

Namun, kadang Soraya juga ingin melakukan olahraga dengan intensitas yang agak berat, tapi durasinya dikurangi.

“Karena saat berpuasa, kadar gula darah dan glikogen menurun… Tubuh membutuhkan waktu beradaptasi penggunaan zat lemak sebagai sumber energi dari yang semula memanfaatkan gula…. Di sisi lain, kadar cairan tubuh juga menipis… Dan jam tidur berubah karena Anda harus bangun sahur… So, stay low…Keep active and be healthy…” dia menambahkan.

Olahraga membantu menjaga berat badan dan tetap sehat. Khusus di bulan Ramadan, olahraga diperlukan agar lancar menjalankan ibadah tarawih dan tidur lebih nyenyak.

Dokter spesialis kedokteran olahraga Andhika Raspati dalam Instagram/Facebook Live Amazfit, Selasa, 19 April 2022, menyebut tiga waktu berolahraga yang baik selama berpuasa. Selain setelah sahur seperti yang dipilih Soraya Larasati, dia juga menyarankan latihan fisik menjelang berbuka puasa atau setelahnya.

