Desainer Tom Ford Kritik Met Gala yang Berubah jadi Pesta Kostum

Penyanyi Katy Perry berpose saat menghadiri Met Gala After Party di New York, AS, 7 Mei 2019. Katy Perry tampil menghebohkan dengan busana menyerupai burger di pesta setelah Met Gala. instagram.com/moschino

TEMPO.CO, Jakarta - Tom Ford mungkin salah satu teman terdekat Anna Wintour, tapi dia tak segan mengkritik acara fashion paling besar yang dibuat sahabatnya itu, Met Gala.

"Ini berubah menjadi pesta kostum," kata Tom Ford kepada mantan editor Majalah New York Amy Odell dalam kutipan dari bukunya, "Anna: The Biography," yang diterbitkan oleh Time pada Senin, 25 April 2022.

"Orang-orang seharusnya hanya memakai pakaian yang sangat chic untuk pergi ke pameran tentang abad ke-18 itu," lanjut perancang busana yang menjabat sebagai ketua kehormatan Met Gala 2021 itu. “Kamu tidak harus terlihat seperti abad ke-18, kamu tidak harus berpakaian seperti hamburger, kamu tidak harus tiba dengan sebuah van di mana kamu harus berdiri karena tidak bisa duduk akibat mengenakan (kostum) tempat lilin."

Kostum hamburger dan lampu gantung tentu saja merujuk pada satu orang: Katy Perry. Dia tiba di tangga Metropolitan Museum of Art pada tahun 2019 berpakaian sebagai lampu gantung besar dan berfungsi penuh dan, begitu masuk, berubah menjadi kostum hamburger yang berbeda, yang terakhir yang membingungkan sesama tamu seperti Jennifer Lopez.

Memang, tema kamp 2019 mengantarkan beberapa penampilan paling luar biasa yang pernah dilihat acara penggalangan dana itu. Selain Katy Perry, Kim Kardashian juga tampak berpinggang sangat kecil berkat korset ekstrem yang dikenakannya di bawah gaun Thierry Mugler-nya.

Menurut Odell, Wintour berulang kali meminta teman lama dan mantan sutradara Vogue West Coast Lisa Love untuk menginstruksikan Kardashian agar duduk, tetapi bintang reality show itu secara fisik tidak dapat membungkuk karena korsetnya.

Apakah kostum-kostum aneh itu mengganggu Wintour? Ternyata tidak. “Itu bagian yang sangat Inggris dari dirinya. Dia suka pesta dandanan,” kata Love kepada Odell.

Ford tampaknya tidak terlalu ambil pusing dengan kehebohan tersebut, karena ia akan kembali sebagai co-chair kehormatan untuk acara bulan depan yang bertemakan pameran "In America: An Anthology of Fashion". Dan sepertinya Katy Perry tidak lagi akan mengenakan kostum aneh. Bintang pop baru-baru ini mengatakan kepada Page Six Style bahwa penampilannya di Met Gala 2022 tidak akan menjadi sesuatu yang fantastis.

“Kamu tahu, akan sangat mungkin bagi saya untuk memakai sesuatu yang ganjil, gila, liar, besar, fun, colorful,” kata Perry tentang kostum Met Gala sebelumnya. "Kali ini, saya akan memainkan kartu yang sama sekali berbeda."

