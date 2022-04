Sarah Jessica Parker Siapkan Kostum Met Gala 7 Bulan Sebelumnya

TEMPO.CO, Jakarta - Met Gala 2022 akan digelar pada Senin, 2 Mei 2022. Salah satu selebriti yang kerap menghadiri acara besar itu, Sarah Jessica Parker, mengingat kembali gaun-gaun yang digunakannya.

Untuk Met Gala Sarah Jessica Parker selalu memahami tugasnya. Tidak peduli apa tema atau aturan berpakaiannya, aktris 57 tahun ini secara konsisten muncul di karpet merah acara tahunan dengan pakaian yang sempurna.

"Setiap kali saya pergi ke Met, saya tidak mengerti bagaimana orang lain tidak menghabiskan 7 hingga 10 bulan untuk mengerjakannya," kata Parker kepada Vogue. “Tugas adalah tema, dan Anda harus menafsirkannya. Itu harus padat karya dan menantang.”

Met Gala pertama Sarah Jessica Parker adalah pada tahun 1995 ketika dia menghadiri tema "Haute Couture" dalam gaun hitam bekas. Namun, seiring berjalannya waktu, tema itu menjadi jauh lebih teatrikal dan tontonan—begitu pula busananya.

Ambil contoh tahun 2006, ketika dia menghadiri pameran "Anglomania" dengan mendiang desainer Alexander McQueen sambil mengenakan kreasi tartan dan tulle. “Ketika saya diundang, saya berkata dengan lantang, ‘Saya berharap saya bisa pergi dengan Lee’—kami memanggilnya Lee,” Parker menjelaskan. “Semua orang mencintainya karena dia adalah orang yang sangat menyentuh. Saya memiliki setiap peniti yang dia jatuhkan dari mulutnya dan semua yang dia potong dari perlengkapan kami masih ada di tangan saya.”

Beberapa sorotan selama bertahun-tahun untuk Parker termasuk gaun Halston yang mewah seperti Studio 54 yang dikenakannya pada pameran "American Woman" 2010. "Halston sangat Amerika," kata Parker. Dia juga mengingat gaun Oscar de la Renta yang dia kenakan pada tahun 2014 untuk pameran Charles James.

“Ini adalah pakaian publik terakhir yang pernah dia buat, setahu saya. Ide [kisi kereta] muncul dari ide dan fondasi Charles James,” kata Parker, yang juga bertanya apakah de la Renta akan menyulam namanya ke kereta dalam warna merah tua yang dramatis. "Dia sangat senang telah diajak bicara," kata Parker. "Dia tidak akan pernah melakukannya sendiri, karena itu akan sangat tidak sopan baginya."

Item ikonik yang dia gunakanselama bertahun-tahun adalah banyak hiasan kepala mempesona. Untuk tema “Punk” 2013, ia mengenakan gaun Giles Deacon dengan topi baja mohawk Phillip Treacy. “Saya tidak akan mengatakan bahwa itu adalah favorit saya, tetapi itu cukup dekat,” kata Parker tentang penampilannya. “Saya harus duduk di lantai [mobil] untuk sampai ke Met—karena penutup kepala tidak muat jika saya duduk di kursi.”

Untuk pameran “China: Through the Looking Glass” 2015, ia mengenakan gaun SJP x H&M dengan topi baja Phillip Treacy lainnya, kali ini dibuat menjadi api raksasa. “Headpiece itu telah melakukan perjalanan dari Inggris, dan tiba di bea cukai, tetapi itu bukan milik kami—dan itu hari Minggu,” kenang Parker. “Kami tidak memiliki jaminan bahwa itu akan berada di tangan kami pada hari Senin.”

Pada tahun Met Gala 2018, Sarah Jessica Parker mengenakan gaun Dolce & Gabbana untuk tema “Heavenly Bodies” dengan aksesori topi wanita yang menjulang tinggi. “Headpiece itu luar biasa dan tidak lebih berat dari [pena,]” kata Parker. “Itu sangat Italia—berbaris melalui Napoli dengan kepala Anda bukanlah hal yang aneh.”

