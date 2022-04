Duet di Coachella, Lizzo dan Harry Styles Kompak Pakai Baju Serba Pink

Aksi Lizzo saat tampil dalam konser Global Citizen 2021 di Central Park, New York, AS, 25 September 2021. REUTERS/Caitlin Ochs

TEMPO.CO, Jakarta - Lizzo dan Harry Styles menjadi headliner di akhir pekan kedua Coachella, Sabtu, 23 April 2022. Keduanya duet menyanyikan lagu "I Will Survive" milik Gloria Gaynor serta hits One Direction, "What Makes You Beautiful". Hal terbaik dari penampilan mereka adalah pakaian yang serasi.

Lizzo dan Harry Styles kompak mengenakan setelan merah muda terang, lengkap dengan mantel bulu besar. Di balik pakaian luarnya, Styles mengenakan jaket hot pink, rompi berhias stroberi, dan celana yang serasi.

Sementara Lizzo memasangkan celana fuchsia renda miliknya dengan t-shirt robek. Untuk riasan wajah, Lizzo memilih eyeshadow merah muda gratis, bibir holografik, dan hati merah muda menggemaskan yang ditempelkan di rambutnya.

Wajar jika Lizzo tetap di atas panggung untuk “What Makes You Beautiful.” Selama debut pembawa acara Saturday Night Live Lizzo pada 16 April, penyanyi "Rumors" itu membahas spekulasi tentang hubungan mereka, dengan bercanda, "Mereka pikir saya mengumpulkan anggota One Direction seperti Infinity Stones."

Setelah merobohkan rumah di Coachella, Lizzo berbagi selfie dengan Styles dengan judul, “Bangga padamu @harrystyles. Terima kasih sudah menerima saya."

Ini bukan pertama kalinya Lizzo dan Harry Styles bekerja sama. Pada Januari 2020, Lizzo mengejutkan para penggemar dengan membawakan pelantun “As It Was” itu dalam konser SiriusXM dan Pandora di Miami, Florida. Pada saat itu, pasangan ini menampilkan megahit Lizzo, “Juice.”

Meski chemistry Harry Styles dan Lizzo di atas panggung tak terbantahkan, pelantun "Truth Hurts" itu bukan satu-satunya tamu spesial Styles di Coachella. Pada hari Jumat, 15 April, Styles meminta ikon musik country Shania Twain untuk menampilkan duet klasik 90-an miliknya, “Man! I Feel Like a Woman” dan “You’re Still the One.”

GLAMOUR

