Megan Thee Stallion Bakal Pakai Koleksi Moschino di Met Gala 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi rap Megan Thee Stallion akan menghadiri Met Gala 2022. Menurut sumber eksklusif Page Six, wanita 27 tahun itu akan mengenakan busana koleksi Moschino oleh Jeremy Scott. Namun, detail busananya belum diungkapkan.

Tema Met Gala tahun ini adalah “In America: An Anthology of Fashion” – mengikuti “In America: A Lexicon of Fashion” tahun lalu. Dress code bernuansa golded glamour menurut Vogue.

Megan Thee Stallion berjalan di karpet panjang di Metropolitan Museum of Art di New York City untuk pertama kalinya pada tahun 2021. Dia mengenakan gaun Coach berwarna baby pink yang ditaburi kristal.

Met Gala diadakan setiap tahun pada hari Senin pertama di bulan Mei, dan dianggap sebagai salah satu malam fashion terbesar. Tahun ini, acara itu akan digelar pada Senin, 2 Mei 2022. Blake Lively, Ryan Reynolds, Regina King dan Lin-Manuel Miranda dinobatkan sebagai tuan rumah tahun ini.

Katy Perry, yang telah berkolaborasi dengan Jeremy Scott, dalam penampilan luar biasa untuk pesta selama bertahun-tahun, baru-baru ini mengatakan bahwa dia akan tampil dengan gaya yang sama sekali berbeda seperti tahun sebelumnya.

“Mungkin saya akan datang dengan baju zirah atau semacamnya,” canda pelantun “Dark Horse” itu, 37 tahun. "Mungkin aku bahkan tidak akan pergi, karena aku akan mengirim seseorang baju besi dan mereka hanya akan berpura-pura menjadi aku!"

Scott mengungkapkan pada 2019 bahwa Perry mulai bekerja dengannya setelah dia mengaku bahwa dia adalah penggemar berat perancang busana Amerika. “Dia mendatangi saya di sebuah acara penggemar sebelum album pertamanya keluar dan mengatakan kepada saya bahwa dia menyukai pekerjaan saya dan bahwa dia berharap untuk memakai pakaian saya suatu hari nanti,” katanya

Dia menambahkan tentang pekerjaan mereka bersama. “Katy dengan tulus berbicara dalam bahasa saya, tidak hanya pada tingkat visual dan kreatif, tetapi pada tingkat manusia. Dia benar-benar seseorang yang saya kagumi sebagai teman, sebagai seniman, sebagai pemain dan sebagai manusia," tambahnya.

Jeremy Scott telah mengubah Perry menjadi segalanya, mulai dari burger keju hingga lampu gantung yang berfungsi penuh untuk Met Gala, dan juga telah menciptakan tampilan Met yang luar biasa untuk orang-orang seperti Madonna, Cardi B, Gwen Stefani, dan Kacey Musgraves di masa lalu. Tahun ini, mungkin giliran Megan Thee Stallion yang tampil eksentrik.

PAGE SIX

Baca juga: Megan Thee Stallion Raih Gelar Sarjana, Ingin Bikin Ibunya Bangga

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.