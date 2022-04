Zendaya Tampil Chic Bergaya Monokrom dengan Setelan Abu-abu

TEMPO.CO, Jakarta - Zendaya menghadiri acara HBO Max For Your Consideration, untuk serial hitsnya, Euphoria, Rabu, 20 April 2022. Acara yang digelar di Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles, Amerika Serikat, menampilkan diskusi panel langsung dengan para pemain, serta pemutaran episode dari Euphoria musim kedua.

Zendaya berperan sebagai tokoh protagonis utama, Rue, seorang remaja yang berjuang menghadapi kecanduan. Peran itu membuat alumni Disney ini mendapatkan Penghargaan Emmy untuk Aktris Utama Luar Biasa dalam Serial Drama selama Penghargaan Emmy ke-72 pada tahun 2020.

Saat tampil di karpet merah, Zendaya mengenakan setelan abu-abu ultra chic yang menampilkan jaket blazer kebesaran dan celana tirus berpinggang tinggi. Dia menyelipkan blus abu-abu yang serasi ke dalam ikat pinggang celananya.

Rambut cokelatnya disisir ke belakang dan ditata menjadi bob palsu yang diletakkan di tengkuknya. Makeup-nya terlihat flawless dengan sentuhan eyeshadow hitam dan abu-abu smokey, serta lip gloss bening. Aktris 25 tahun itu melengkapi penampilannya dengan stiletto Christian Louboutin dan perhiasan Bulgari yang mempesona, termasuk sejumlah cincin gemerlap di jari-jarinya dan sepasang giwang berlian di telinganya.

Ssetelan abu-abu yang digunakannya dari koleksi Fear of God's fall 2021. Busana ini menampilkan ciri khas dari merek helm Jerry Lorenzo, seperti jaket tanpa kerah dan siluet elegan. Lorenzo mengungkapkan koleksinya tentang menghindari tren keabadian.

"Saya merasa dibanjiri dengan tren, warna, dan grafik, dan banyak lagi saat ini," katanya. "Dan saya ingin memberikan ruang yang aman bagi seseorang yang ingin melangkah keluar dari itu, tetapi masih dapat melangkah ke dalam percakapan itu dengan orang lain tentang 'saat ini' dan nuansa 'saat ini', tetapi kecenderungannya tidak harus begitu seterusnya. "

Dia menambahkan bahwa dia mendesain sehingga pelanggannya akan merasa percaya diri. "Saya ingin mereka merasa canggih, tetapi saya ingin mereka merasakan kebebasan untuk menjadi diri mereka sendiri dan tahu bahwa bukan tren yang memvalidasi Anda. Anda adalah individu yang sebenarnya," tambahnya.

Selaon Zendaya, acara HBO max itu juga dihadiri pemeran Euphoria lainnya. Seperti Alexa Demie, Hunter Schafer, Maude Apatow, Barbie Ferreira, dan Sydney Sweeney.

