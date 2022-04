Emily Ratajkowski Kolaborasi dengan Superga Hadirkan Sepatu Bergaya Timeless

TEMPO.CO, Jakarta - Emily Ratajkowski memiliki gaya yang selalu berubah. Tapi ada satu gaya yang dia sukai sejak lama, yakni menggunakan sepatu kets dibandingkan dengan sepatu hak tinggi. Kesukaannya itu bertambah setelah menjadi ibu, ketika dia harus mengutamakan kenyamanan.

Model dan aktris yang melahirkan anak pertamanya pada 8 Maret itu berkolaborasi dengan merek sepatu asal Italia, Superga. Sebagai brand ambassador baru merek yang hadir sejak 1911 itu, dia muncul di kampanye terbaru dengan menunjukkan gaya khasnya.

“Gaya saya selalu berubah. Kini dengan peran baru sebagai ibu, saya memilih kenyamanan. Dan untuk itu Superga selalu menjadi pilihan buat saya. Bagi saya, Superga sempurna untuk dipadupadankan dengan outfit apapun dan tetap nyaman,” kata dia, dalam keterangan pers yang dikutip Rabu, 20 April 2022.

Emily yang mengaku menjadi pengguna sepatu kanvas selama lebih dari satu dekade memiliki pilihan favorit, yakni Superga classic 2750. “I love the look of a low top canvas shoe,” dia menambahkan.

Dia menjadikan brand sepatu ini sebagai bagian dari outfit saat casting dan pengambilan foto, menjelajahi kota New York, bahkan wisata ke seluruh dunia.

Kolaborasi Superga dan Emily untuk koleksi khusus yang menampilkan authentic spirit dari Superga yaitu tak lekang waktu (timeless), kesederhanaan (effortless), dan desain yang mengutamakan kenyamanan (laid-back design).

Untuk kampanye ini, Emily memberikan sentuhan personalnya pada 2 model paling ikonik dari Superga dengan tetap mempertahankan unsur originalitasnya dan kesederhanaannya. Dia memilih model favoritnya, Superga 2750. Sepatu tenis Italia ini pertama kali diperkenalkan 100 tahun lalu. Dia juga mengenakan model Alpina, yaitu model sepatu khusus yang terinspirasi dari sepatu trekking yang terkenal di tahun 50-an. Emily menambahkan tali sepatu warna off-white yang lebih bulat.

Di Indonesia, koleksi kolaborasi Superga X Emily Ratajkowski akan tersedia mulai 16 Mei 2022.

