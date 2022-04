2NE1 Reuni di Coachella, Sandara Park Tampil dengan Rambut Ikonik

TEMPO.CO, Jakarta - 2NE1 mengejutkan para penggemar K-Pop dengan penampilannya di Coachella. Sandara Park, Minzzy, dan Park Bom muncul usai penampilan solo CL, menampilkan lagu hit 2011 mereka, “I Am The Best” di panggung utama. CL menjadi bagian dari lineup untuk showcase “HEAD IN THE CLOUDS FOREVER” 88rising, namun para penggemarnya tidak tahu bahwa grup tersebut akan bersatu kembali.

Lama tidak tampil di atas panggung sejak MAMA 2015, penampilan para Ratu K-Pop ini tentu mencuri perhatian, terutama Blackjack, sebutan penggemar 2NE1. Keempatnya terlihat kompak mengenakan busana bernuansa serba hitam.

Sandara Park terlihat paling menonjol dengan tatanan rambutnya yang unik. Rambutnya ditata lurus dan kaki ke atas seolah melawan gravitasi. Wanita 37 tahun itu mengenakan sport bra dan underwear Supreme, dilapisi dengan setelan kemeja dan celana kargo bergaris hitam dan putih mengkilap. Makeup-nya terlihat natural untuk menonjolkan rambut ikoniknya.

Saking semangatnya menari, Sandara Park sempat kehilangan sepatunya di atas panggung, seperti dilansir dari laman Koreaboo. Dan ternyata, bukan hanya penggemar yang menganggapnya lucu. Melihat lebih dekat melalui fancam mengungkapkan bahwa Sandara sebenarnya harus menahan diri untuk tidak tertawa setelah sepatunya lepas.

CL mengenakan catsuit berbahan brokat transparan. Dia memadupadankannya dengan crop jacket berbahan kulit warna hitam dan sepatu boots bertali. Dia juga mengenakan beberapa aksesori seperti choker anting hoop, dan kalung berliontin salib. Rambut pendeknya dibiarkan tergerai.

Park Bom tampil gothic namun tetap terlihat chic. Dia mengenakan mini dress hitam dengan aksen ruffle dan tulle di bagian atas. Mini dress itu dipasangkan dengan platform boots hitam. DIa juga mengenakan beberapa aksesori seperti gelang serta pita berwarna merah dirambutnya.

Sedangkan maknae 2NE1, Minzy, mengenakan brallete yang dilapisi dengan crop top model halter neck mengkilap. Dia memadupadankan atasannya dengan celana panjang hitam ketat mengkilap serta sepatu boots hitam. Rambutnya ditata bob asimetris dan makeup-nya terlihat edgy dengan eyeliner grafis di kelopak matanya.

