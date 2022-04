Kiat Jennifer Garner Menjaga Tubuh Tetap Bugar di Usia 50 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Jennfier Garner merayakan ulang tahun ke-50 pada Minggu, 17 April 2022. Dia kerap terlihat bugar dalam setiap kesempatan. Selain memiliki genetik yang luar biasa, dia menjelaskan bahwa dia bekerja keras untuk menjadi sangat bugar dan sehat.

Jennifer telah bekerja dengan pelatih Beth Nicely selama bertahun-tahun. Selain menjadi pelatih bersertifikat NASM, Nicely adalah penari, pemain Broadway, pelari maraton, dan spesialis latihan pra dan pasca melahirkan dan korektif bersertifikat. Dia juga pendiri The Limit, program kebugaran virtual, dan pernah menjadi Radio City Rockette, menurut The Thirty.

Mantan istri Ben Affleck itu memanfaatkan latar belakang pelatih kebugarannya dengan baik. Mereka terlihat dinamis di gym. "Jen suka bekerja sangat keras, dia sangat, sangat kuat dan dia adalah penari hebat," kata Nicely kepada Shape. "Saya menganggapnya sebagai atlet profesional dalam apa yang dia mampu secara fisik. Kami berdua suka menari, kami berdua suka bekerja keras, saya pikir itu kombinasi yang bagus.

Nicely mengatakan olahraga khas untuk Jennifer terdiri dari pemanasan yang solid diikuti oleh beberapa tarian kardio yang memompa jantung. "Kami mungkin melakukan dua hingga empat tarian dan kemudian saya biasanya akan membawanya melalui seri kotak plyometrik," tambahnya. "kita mungkin menurunkan detak jantung dan mengambil beberapa beban untuk melakukan beberapa latihan kekuatan. Dan kemudian saya akan membawanya kembali ke kotak dan kita akan melakukan rangkaian plyometrik dengan salah satu kotak plyometrik yang lebih besar itu."

Nicely dan Jennifer juga menyukai "The Circuit", sebuah tantangan yang dibuat oleh pelatih untuk mendorong Jennifer ke batas kemampuannya. Latihannya termasuk lompatan delapan kotak, 40 repetisi lompat tali dan 16 melompati trampolin mini sambil memegang bola obat seberat 5 kilogram.

Jennifer juga melakukan lima putaran di seluruh sirkuit—biasanya hanya dalam beberapa menit. "Tujuan saya dengan semua orang adalah untuk melewati lima putaran dalam waktu kurang dari tiga menit," kata Nicely, yang tampaknya telah dilakukan berkali-kali.

Menurut Nicely, latar belakang tarian Jennifer mungkin membuat gerakannya terlihat mudah, tetapi sirkuit ini maju dan dia sangat kuat. Selain Nicely, Jennifer berkonsultasi dengan ahli gizi Kelly LeVeque, menurut Delish. LeVeque dikenal karena "Be Well by Kelly Diet," yang digunakan Jennifer untuk mempersiapkan perannya dalam film Peppermint. Dia mengaku sangat menyukai diet ini, dan tetap melakukannya."

Jennifer Garner sempat membagikan resep smoothie dari ahli gizinya di Instagram.

Sementara dia mengisi dirinya dengan nutrisi yang baik, Jennifer juga sangat terbuka tentang kecintaannya pada makanan manis, memanggang dan memasak. sepertinya dia tidak terlalu membatasi apa yang dia makan.

WOMEN'S HEALTH

