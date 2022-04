Momen Haru Fitri Tropica Mempertemukan Anak Kedua dengan Si Sulung

TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan antara anak yang baru lahir dengan sang kakak menjadi momen penting dalam pengasuhan anak. Momen itulah yang baru terjadi pada kedua anak Fitri Tropica. Presenter dan penyiar radio itu melahirkan anak keduanya, Kamya Aisa Hanara, pada 11 April 2022. Dia mengunggah momen pertemuan Kamya dengan sang kakak, Sada Amina Hanara, pada Jumat, 15 April 2022.

Dalam video yang diunggah di Instagram, Fitri memperlihatkan Sada yang digendong ayahnya, Irvan Hanafi, menyambut Kamya. Sada tampak tertawa dan tak sabar ingin memegang sang adik.

“Ini adalah momen konferensi duo madam kechyl yang akhirnya kini bertegur sapa dalam sebuah tatap muka yg bersahaja. Alhamdulillah sejauh ini Kaka @sada_aminahanara sangat seneng banget dengan kehadiran adek. Dan excited banget pengen pegang adek, peluk adek, ambilin kapas basah buat adek, bahkan mau gendong adek dengan penuh percaya dirinya,” tulis dia di keterangan.

Dia menyadari bahwa momen ini perlu dilakukan secara berhati-hati agar tidak menimbulkan kecemburuan. Di masa-masa awal melahirkan, Fitri kemungkinan akan menghabiskan banyak waktunya untuk si bayi. Tapi dia juga tetap memberi perhatian dan kasih sayang yang sama besarnya untuk sang kakak.

“Paham sih adek @kamya_aisahanara tentunya butuh perhatian dan kasih sayang dr kami semua. Tapi tentunya kami gak lupa juga bahwa ada sosok kakak sada yg sejatinya masih sama sama anak kecil juga yg perhatiannya sebisa mungkin jangan sampai berkurang takaran perhatian dan kasih sayangnya dengan kehadiran sosok baru di tengah kita ini,” dia menambahkan.

Dilansir dari Mayo Clinic, ada beberpa tips mempertemukan bayi baru lahir dengan sang kakak untuk pertama kalinya. Pertama, bicarakan dengan anak tentang kelahiran saudaranya dan minta dia membantu mengasuh si kecil. Jelaskan bahwa bayi akan banyak menyusu, tidur, dan menangis jadi tidak bisa langsung menjadi teman bermain.

Jika anak yang lebih tua perlu pindah kamar untuk memberi ruang bagi bayi yang baru lahir, lakukan sebelum bayi lahir. Ini akan memberi anak kesempatan untuk membiasakan diri dengan pengaturan baru sebelum berurusan dengan kedatangan bayi. Cobalah menuntaskan toilet training sebelum bayi lahir atau tunggu hingga beberapa bulan setelah membawa bayi pulang untuk memulai prosesnya.

Sebelum berangkat ke rumah sakit untuk bersalin, beri tahu anak bahwa Anda akan pergi sebentar. Jika bisa, atur anak sulung untuk menjenguk rumah sakit bersama anggota keluarga lain. Saat mempertemukan, biarkan bayi baru lahir digendong anggota keluarga lain agar ibu dan ayahnya bisa memberikan pelukan dan perhatian pada si sulung.

Anak sulung Fitri Tropica memiliki selisih usia lebih dari dua tahun dengan sang adik. Dengan usia yang tidak berjauhan, Fitri berharap bisa memberikan kasih sayang yang sama besar untuk keduanya. “Doakan kami bisa memberi cinta kasih terbaik untuk kedua anak kami yaa. We love u both equally kakak dan adek. Much love, mama&papi,” kata dia.

