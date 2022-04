Sydney Sweeney Pakai Satu Produk untuk Membersihkan Makeup dan Merawat Mata

TEMPO.CO, Jakarta - Rutinitas kecantikan selebriti kadang memiliki produk yang berada di luar jangkauan, entah karena popularitas, harganya atau prioritasnya. Namun aktris Euphoria, Sydney Sweeney, memiliki produk andalan yang cukup populer digunakan.

Dalam video terbaru Go to Bed with Me, Harpers Bazaar, aktris berusia 24 tahun itu menggunakan Vaseline Cocoa Butter Rich Condiotioning Jelly. Produk andalannya ini tidak hanya untuk membantu menghilangkan riasan mata berlebih di penghujung hari, tetapi juga sebagai krim mata.

Dia mengungkapkan bahwa kecintaannya pada produk dimulai ketika dia akan mengoleskan Vaseline ke alis dan bulu matanya di sekolah menengah untuk mencoba melihat apakah alisnya benar-benar akan tumbuh dan bervolume. Sebaliknya, sesuatu yang lain terjadi. "Saya menyadari itu membantu menghilangkan riasan mata saya dengan sangat lembut," ujar Sweeney, seperti dilansir dari dari laman Harper's Bazaar. "Aku hanya tidak pernah menyukai riasan mata yang kasar."

Produk perawatan kulit ini telah digunakan selama berabad-abad di komunitas Pribumi karena khasiat penyembuhannya. Merek dagang ini bermerek dagang pada tahun 1865 ketika ahli kimia Robert Chesebrough mematenkan formula petroleum jelly yang ia beri nama Vaseline. Dan meskipun dimaksudkan untuk membantu menyembuhkan kulit pecah-pecah dan kering, ia juga memiliki banyak manfaat kecantikan lainnya, mulai dari membantu penyembuhan luka hingga mencegah hilangnya kelembapan.

Dengan manfaat yang begitu besar dan harga yang terjangkau, itu menjadi produk pokok, terutama bagi mereka yang memiliki kulit sensitif seperti Sweeney. "Saya menemukan bahwa banyak krim atau minyak di bawah mata, atau produk apa pun, tidak bekerja untuk saya," katanya. "Itu akan membuat riasan saya menjadi aneh, dan saya merasa mata saya menjadi kering, atau itu tidak benar. Dan kemudian, saya mulai melakukan ini, dan, kalian, ini telah mengubah hidup."

Sydney Sweeney sempat mengungkapkan perjuangannya mengatasi jerawat. "Saya mendapatkan jerawat kistik yang mengerikan, saya mendapatkan ruam, saya mendapatkan bercak merah yang kemudian menjadi kering dan menyengat," ujarnya kepada Byrdie.

Sementara kebanyakan dari kita terbiasa memperlakukan jerawat sebagai gangguan, Sydney menyadari bahwa mengatasi jerawat sesekali hanyalah bagian dari bertambahnya usia. "Tidak peduli berapa banyak produk, perawatan, benar-benar apa pun yang Anda lakukan ... hormon Anda sangat berperan sehingga itu bukan sesuatu yang dapat Anda 'cari tahu' dengan mudah kecuali Anda diberkati dengan gen yang baik."

