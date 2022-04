Bukan Perceraian, Ini Alasan Kim Kardashian Rebranding Merek Kecantikannya

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian meluncurkan merek kecantikan KKW Beauty dan KKW Fragrance pada tahun 2017. Dia juga berencana meluncurkan lini perawatan kulit. Namun kedua merek kecantikan itu ditutup pada tahun 2021. Wanita 41 tahun itu mengumumkan bahwa dia akan mengubah citra merek wewangian dan riasannya tersebut.

Sementara banyak yang berspekulasi bahwa pendiri Skims itu ingin menghilangkan huruf "W" di KKW, ternyata perubahan nama itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perceraiannya dengan Kanye West.

"Semua orang berpikir seperti, 'Ya Tuhan, itu hanya untuk menghilangkan 'W','" katanya dalam podcast Not Skinny But Not Fat, seperti dilansir dari laman Page Six. “Yang benar-benar ingin saya lakukan adalah, saya merasa sangat buruk bahwa pelanggan harus pergi dari KKW Beauty, kemudian pergi ke KKW Skin, kemudian pergi ke KKW Fragrance — itu adalah biaya pengiriman di tiga situs web yang berbeda. Dan aku merasa sangat buruk. Dan kemudian Skims, Anda tahu apa yang saya maksud? Jadi saya ingin satu merek kecantikan.”

Kim Kardashian pun bersemangat untuk memulai dari awal. "Ini seperti memulai merek saya sendiri ... itu membuatku sangat bahagia. Saya suka proses semuanya untuk memulai sesuatu yang baru," ujarnya.

Dia juga menulis pengumuman rebranding di akun Instagram KKW Fragrance awal bulan ini. “Pada 1 Mei tengah malam, KKW Fragrance akan menutup situs web sehingga kami dapat meluncurkan kembali wewangian di masa mendatang dengan nama baru — dan di bawah toko web baru tempat Anda dapat membeli dari semua kategori kecantikan di bawah satu situs," tulisnya.

Dalam unggahan pengumuman itu, Kim Kardashian juga mengucapkan terima kasih kepada pelanggan setianya selama beberapa tahun terakhir ini. "Saya tidak sabar untuk memperkenalkan Anda ke bab berikutnya dari perjalanan wewangian saya - saya berjanji saya tidak akan pergi terlalu lama," lanjut ibu empat anak ini.

KKW Beauty dan KKW Fragrance menggunakan inisial namanya setelah pernikahan dengan Kanye West, tetapi dia menghapus nama belakang West dari akun media sosialnya pada Maret setelah dinyatakan lajang secara hukum. Pada Juli 2021, seorang sumber yang dekat dengan Kardashian mengatakan kepada Page Six Style bahwa Kanye sebenarnya membantu dalam rebranding.

Selain tentang rebranding merek-merek kecantikannya, Kim Kardashian juga mengungkapkan hubungannya setelah bercerai dengan Kanye. "Kini berjalan sekitar delapan bulan tanpa berbicara satu sama lain di awal perceraian," ujarnya menambahkan bahwa mereka tetap seperti keluarga. “Kami akan selalu memiliki begitu banyak cinta, dan kami mencintai anak-anak kami, dan kami berdua menyukai waktu yang kami habiskan bersama.”

