Tyra Banks Bela Kim Kardashian yang Dituduh Mengedit Foto Model Ikonik SKIMS

TEMPO.CO, Jakarta - Tyra Banks berbicara tentang pemotretan kampanye terbaru SKIMS Kim Kardashians yang dirilis pekan lalu. Tyra bersama dengan beberapa model senior lain seperti Heidi Klum, Alessandra Ambrosio, dan Candice Swanepoel menjadi ikon kampanye "memberdayakan" setiap perempuan tersebut.

Pembawa acara Dancing With the Stars itu muncul di acara “Today” bersama Kim Kardashian pekan ini. Dia membela Kardashian yang dituduh melakukan perubahan lewat Photoshop untuk membuat Tyra lebih langsing. Menurut warganet, itu tidak sesuai dengan judul kampanye SKIMS Fits Everybody.

"Ini adalah sesuatu yang telah saya bicarakan selama beberapa dekade," kata Banks, 48 tahun. "Jadi, saya lebih montok, saya hampir berusia 50 tahun dalam kampanye ini - saya pikir ini cukup memberdayakan."

Banks, yang membuat sejarah sebagai wanita kulit hitam pertama yang jadi model sampul Sports Illustrated Swimsuit solo pada 1997, juga berbicara tentang bagaimana Kim Kardashian meyakinkannya untuk keluar dari pensiunnya untuk kampanye ini.

"[Kim] mengatakan ketika saya berada di sampul Sports Illustrated, dia belum melihat payudara yang nyata dan besar," kenang Banks tentang percakapan mereka. “Dia mengatakan bahwa dia memberikan harga dirinya untuk tubuhnya. Jadi kami melakukan percakapan serius, dan akhirnya saya berkata, 'Ayo lakukan ini!'”

Kardashian, 41, menambahkan, "Kami baru saja melakukan percakapan jujur dari hati ke hati, dan dia mendengar apa yang dimaksud dengan brand, mengapa saya memulai brand ini, dan saya mendukung wanita."

Kampanye "Ikon" baru SKIMS ini mendapat reaksi keras tak lama setelah peluncurannya.

“KENAPA kamu mengedit dan photoshop Tyra? Dia secara alami CANTIK,” tulis seorang penggemar di Twitter, dengan tweet lainnya, “Tyra Banks terlihat jauh lebih cantik tanpa editan menurut saya.”

Banyak yang mengecam merek tersebut karena tampaknya mengedit foto sambil mencoba mempromosikan pakaian yang inklusif untuk semua bentuk dan ukuran.

"Terkejut melihat jumlah photoshop yang dilakukan pada tubuh Tyra Banks di SKIMS dan kampanye baru Kim Kardashian," demikian serangkaian posting yang dibagikan ke Instagram Story Problematic Fame.

“Untuk merek yang membanggakan kepositifan tubuh dan inklusivitas, ini rendah. Di dunia apa mengedit tubuh Tyra menjadi tiruan Kim mendukung segala jenis kepositifan dan inklusivitas tubuh?"

SKIMS belum secara terbuka mengomentari tuduhan Photoshop foto Tyra Banks ini.

