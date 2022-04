Hailey Baldwin Bantah Rumor Hamil yang Muncul gara-gara Gaun Grammy

TEMPO.CO, Jakarta - Hailey Baldwin menegaskan bahwa dia tidak sedang hamil. Model berusia 25 tahun itu menulis komentar di Instagram pada Senin, 4 April 2022, untuk membantah rumor yang mengatakan dia sedang hamil anak pertama bersama suami, Justin Bieber.

"Saya tidak hamil, tinggalkan saya sendiri," komentar Hailey di postingan Instagram dari sebuah media, yang berjudul, "Fans Yakin Hailey Bieber Hamil setelah Dia Berjalan di Karpet Merah Grammys dengan Flowing Gown Bersama Suami Justin Bieber".

Rumor ini muncul setelah di dan Justin menghadiri Grammy Awards 2022 bersama pada Ahad, 3 April. Saat itu dia mengenakan tube dress longgar berwarna putih. Muncul spekulasi bahwa gaun Saint Laurent longgar Hailey dipilih untuk menyembunyikan kemungkinan kehamilan, beberapa penggemar juga percaya bahwa posting di Instagram Story-nya mengisyaratkan kemungkinan itu.

"Sangat bangga padamu dan album Justice," tulis Hailey Bieber di foto dirinya berciuman dengan Justin di MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. "Sungguh tahun yang luar biasa! Begitu banyak untuk dirayakan.”

Hailey dan Justin menikah secara resmi pada 2018 dan merayakannya di depan orang-orang yang mereka cintai pada September tahun berikutnya.

"Ada hal yang terjadi pada wanita ketika menikah," kata Hailey kepada The Wall Street Journal pada Februari. “Semua orang selalu berasumsi: Pertama datang cinta, lalu datang pernikahan, lalu datang bayi. Saya pikir saya sudah mendarah daging di kepala saya bahwa saya ingin segera memiliki anak dan saya ingin memiliki anak super, super muda,” tambahnya. "Lalu saya berusia 25 tahun dan saya seperti, saya masih super, sangat muda!"

Tentang rencananya dan Justin untuk menjadi orang tua, model itu mengatakan mereka kemungkinan akan mulai mencoba dalam beberapa tahun ke depan. Tapi tidak dalam waktu dekat.

"Tapi ada alasan mereka menyebutnya mencoba, kan?" dia memperingatkan. "Kamu tidak tahu berapa lama proses itu akan berlangsung."

Hailey Baldwin mendampingi Justin yang dinominasikan untuk delapan Grammy tahun ini, termasuk Record of the Year dan Song of the Year untuk "Peaches". Tetapi Justin belum mendapatkan penghargaan apa pun.

PAGESIX

Baca juga: Hailey Bieber Mengalami Gejala Mirip Stroke Ini 7 Kondisi Lain yang Serupa

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.