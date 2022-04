Tak Dapat Grammy, Paris Hilton Tampil Edgy dengan Jubah Berlian Ini Alasannya

TEMPO.CO, Jakarta - Paris Hilton nampak seperti seorang putri saat menghadiri Grammy Awards 2022, Minggu 3 April 2022. Dia mengenakan jubah Atelier Zuhra berhiaskan berlian dan gaun tipis. Dia menata rambut pirangnya menjadi kuncir kuda Barbie untuk melengkapi penampilannya.

Wanita 41 tahun itu hadir bersama suaminya Carter Reum. Dia juga mengenakan tas berbentuk martini khusus yang dirancang oleh Peter Dundas bekerja sama dengan Grey Goose. Clutch yang dipesan lebih dahulu membutuhkan waktu lebih dari satu bulan untuk dibuat dan dihiasi dengan lebih dari 3.400 kristal Swarovski yang diatur dalam desain biru ombre dengan tiga pesona angsa perak.

"Ratu Metaverse tiba di Grammy," tulis Paris Hilton dalam unggahan fotonya di Instagram, ketika sampai di karpet merah Grammy Awards 2022.

Namun terlepas dari tampilan glamor Hilton, orang-orang bingung dengan kehadirannya di Grammy. Tentu, Hilton menghiasi tahun 2000-an dengan lagu-lagu seperti "Stars Are Blind" dan "Nothing in This World," dan pada tahun 2020, berkolaborasi dalam soundtrack untuk Promising Young Woman, tetapi bukan itu alasan dia menghadiri acara penghargaan.

Paris Hilton mengatakan alasannya menghadiri Grammy, karena dia dipanggil untuk menjadi DJ setelah pesta Grammy, pesta untuk Olivia Rodrigo, tepatnya. "Saya akan memutarnya. Ini akan sangat menyenangkan," katanya.

Hilton juga memuji pelantun "Sour", yang membawa pulang tiga penghargaan dan memberikan berbagai pidato emosional. "Dia luar biasa, saya sangat bangga padanya dan semua kesuksesannya. Dia dinominasikan empat kali malam ini, jadi ini malam yang menyenangkan baginya," kata Hilton tentang Rodrigo.

Paris Hilton juga membagikan berbagai foto di Instagram Story-nya saat ia menjadi DJ di pesta pasca-Grammy Rodrigo, dan bahkan video nyanyian dan tariannya bersama Rodrigo dan kerumunan pesta bertabur bintangnya. "Aku mencintaimu Olivia!" Hilton terdengar berkata dalam satu klip.

"Sangat bersenang-senang dengan adikku yang cantik," tulis Paris Hilton kemudian di foto pesta, di mana layar besar menampilkan kata-kata, "Baby's first Grammys," untuk Rodrigo.

