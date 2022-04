Manfaat Bersihkan Wajah dengan Y.O.U Hy! Amino Facial Wash

INFO CANTIK - Pandemi Covid-19 mulai mereda. Kita bisa kembali beraktivitas di luar rumah seraya tetap menerapkan protokol kesehatan. Masalahnya, ada begitu banyak polusi, radikal bebas, dan kotoran yang dapat menempel di wajah kita saat beraktivitas. Terlebih jalan-jalan raya di perkotaan kini sudah kembali dipenuhi kendaraan bermotor, sehingga memperparah polusi udara.

Setelah beraktivitas seharian, kamu mungkin sampai di rumah dalam keadaan lelah, dan hingga menjelang tidur jadi malas membersihkan wajah dan tubuh. Padahal kotoran-kotoran yang menempel di kulit itu berbahaya, bisa menimbulkan berbagai masalah kulit, mulai dari jerawat, iritasi, hingga kulit kusam.

Patut diketahui, membersihkan wajah apalagi sebelum tidur merupakan faktor penting untuk menjaga kesehatan dan kecantikan. Kebiasaan ini akan menentukan kondisi kulit kamu di masa paruh baya kelak.

Setidaknya, ada sejumlah manfaat dengan membersihkan wajah. Pertama, untuk membersihkan pori-pori. Setiap hari kulit akan mengeluarkan sel-sel kulit mati yang akan menumpuk jika dibiarkan. Penumpukan ini akan menyebabkan pori-pori kulit tersumbat. Apalagi jika kamu menggunakan make-up, maka sisa-sisanya akan meresap ke dalam dan membuat pori-pori kulit makin tersumbat.

Manfaat berikutnya yakni untuk mencegah jerawat. Membersihkan kulit di malam hari membuka sumbat pori-pori kulit dan menghilangkan semua kotoran, sehingga wajah lebih bersih dan terhindar dari masalah jerawat.

Tahukah kamu, saat tubuh beristirahat di malam hari maka kulit akan melepaskan sel-sel kulit mati dan memperbaiki dirinya sendiri. Itu sebabnya kulit kamu terasa lebih segar setelah 6 atau 8 jam tidur. Namun kalau malas mencuci muka dapat menghambat proses peremajaan kulit. Artinya, dengan rajin membersihkan wajah maka kamu akan meraskan manfaatnya sampai usia makin matang, yakni tetap terlihat awet muda.

Walau demikian, kita harus memperhatikan juga produk pembersih wajah yang digunakan. Terkadang, salah memilih sabun pencuci wajah pun dapat menyebabkan masalah pada kulit. Mengutip New Beauty, Direktur Penelitian Kosmetik dan Klinis di Dermatologi di Mount Rumah Sakit Sinai di Kota New York, Joshua Zeichner MD, kita harus waspada jika merasakan kulit lebih kencang setelah mencuci wajah. “Hal ini berarti kulit kamu telah kehilangan minyak esensial dan dapat mengganggu fungsi kulit sebagai skin-barrier,” ujarnya.

Kandungan amino acid dan hyaluronic acid dinilai ampuh untuk menghidrasi dan menjaga kelembapan kulit. Asam amino adalah senyawa penyusun protein dan membantu menentukan kualitas protein, seperti elastin dan kolagen, yang berfungsi untuk menjaga elastisitas kulit. Amino acid juga merupakan bagian dari natural moisturizing factors (NMF) yang berperan sebagai pelembap alami bagi kulit.

Sedangkan hyaluronic acid adalah zat yang berfungsi untuk menjaga kelembapan tiap lapisan kulit. Oleh karena itu, kandungan ini juga cocok digunakan oleh kamu yang memiliki masalah kulit kering dan berjerawat.

Dua kandungan yang penting dalam merawat kesehatan kulit ini terdapat dalam Hy! Amino persembahan dari Y.O.U Beauty. Jadi, Hy! Amino merupakan produk facial wash yang memiliki 4 varian yang seluruhnya memiliki kandungan utama Amino Acid. “Hy” sendiri melambangkan adanya kandungan Hyaluronic Acid dan Hydrating. Sedangkan “Amino” berasal dari Amino Acid.

Kandungan kedua bahan tersebut tak hanya bertugas mengangkat kotoran pada kulit wajah. Kandungan 5D Hyaluronic Acid dan Amino Acid membantu menghidrasi kulit hingga berbagai lapisan. Jadi, hasil akhir yang akan dirasakan adalah kulit yang lembab dan ternutrisi.

Hadirnya Y.O.U Hy! Amino Facial Wash diharapkan memberikan pengalaman mencuci wajah dengan berbeda. Lahirnya produk ini merupakan terobosan inovatif dari perpaduan bahan alami dan teknologi terkini untuk kecantikan yang lebih lama. Dengan harga Rp 38.000 Hy! Amino Facial Wash sudah bisa didapatkan di official store Y.O.U di Shopee, Tokopedia dan Lazada serta toko kecantikan terdekat. Produk ini juga terbukti 100 persen tidak membahayakan, telah terbukti secara klinis, cruelty free, dan water and oil level. (*)