Usai Operasi Halsey Tampil Bold dengan Topi Vintage di Grammy Awards 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Halsey tampil di karpet merah Grammy Awards 2022, Minggu 3 April 2022. Dia sempat mengatakan kepada penggemar tentang hal itu beberapa jam sebelumnya. Wanita 27 tahun itu mengunggah selfie candid mengenakan pakaian rumah sakit, penutup kepala, dan masker wajah.

"Terakhir kali saya menghadiri Grammy adalah tahun 2017 dan itu 3 hari setelah saya menjalani operasi Endometriosis pertama saya," kata Halsey, yang menggunakan kata ganti mereka, di Instagram. "Saya berjalan di karpet dengan jahitan. Seperti keberuntungan, saya menghadiri besok untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun dan saya menjalani operasi lagi (Anda dapat menebaknya) 3 hari yang lalu. Hanya memposting ini untuk mengatakan, jika Anda lihat aku bersikap lembut. aku rapuh. Rapuh tapi bersemangat."

Meski merasa "rapuh", Halsey tetap tampil dengan gaya bold di karpet merah Grammy Awards 2022. Dia mengenakan gaun Pressiat berwarna burgundy-dan-hitam model strapless yang dipasangkan dengan sepatu Stuart Weitzman hitam dan topi berpinggiran lebar vintage koleksi Pierre Cardien yang serasi.

Makeup penyanyi "Without Me" itu juga nampak bold dengan sentuhan lipstik merah tua. Dia melengkapi penampilannya dengan perhiasan kalung dan anting berlian Tiffany & Co.

Halsey tidak merinci operasi apa yang dia jalani, meskipun dia telah vokal tentang perjuangannya dengan endometriosis - suatu kondisi yang sering menyakitkan di mana jaringan yang biasanya melapisi bagian dalam rahim malah tumbuh di luarnya dan kadang-kadang dapat menyebabkan tantangan kesuburan.

Dia mengungkapkan pada episode 2018 "The Doctors" bahwa dia menjadi agresif dalam mengobati endometriosisnya dan merencanakan sebuah keluarga.

“Saya berusia 23 tahun dan saya akan membekukan telur saya,” jelas Halsey. “Dan ketika saya memberi tahu orang-orang itu, mereka seperti, 'Kamu berusia 23 tahun, mengapa kamu harus melakukan itu? Mengapa Anda perlu membekukan sel telur Anda?’ Melakukan cadangan ovarium penting bagi saya karena saya cukup beruntung memilikinya sebagai pilihan, tetapi saya harus agresif dalam melindungi kesuburan saya, tentang melindungi diri saya sendiri.”

Dan tahun lalu, Halsey menunjukkan bekas luka dari prosedur endometriosis yang dijalani sambil memamerkan baby bump-nya. Halsey menyambut anak pertamanya dengan pacar Alev Aydin pada Juli 2021.

