Tiga Hari setelah Operasi Endometriosis, Halsey akan Hadir di Grammy Awards 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Halsey akan menghadiri Grammy Awards 2022 hanya tiga hari setelah menjalani operasi. Grammy akan diadakan di Las Vegas pada Ahd, 3 April 2022 waktu setempat atau Senin pagi waktu Indonesia.

Dia mengabarkan kondisinya di Instagram dengan unggahan foto mengenakan gaun, masker, dan topi rumah sakit, Sabtu, 2 April 2022. Dikabarkan, operasi ini masih berkaitan dengan perjuangannya melawan endometriosis.

Halsey mencatat bahwa dia secara kebetulan berada dalam keadaan yang sama persis ketika dia menjalani operasi endometriosis pertamanya pada 2017.

'Terakhir kali saya menghadiri Grammy adalah 2017 dan itu 3 hari setelah saya menjalani operasi Endometriosis pertama saya. Saya berjalan di karpet dengan jahitan saya masih dalam," dia mengenang.

Menurut Mayo Clinic, endometriosis adalah gangguan akibat jaringan yang mirip dengan jaringan yang biasanya melapisi bagian dalam rahim - endometrium - tumbuh di luar rahim.

Sama seperti pengalamannya pada 2017, pelantun Without Me itu akan mengalaminya kembali ke Grammy tahun ini hanya beberapa hari setelah menjalani operasi.

"Sepertinya keberuntungan, saya menghadiri besok untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun dan saya menjalani operasi lagi (Anda dapat menebaknya) 3 hari yang lalu," tulisnya.

Halsey mengakhiri pesannya dengan meminta para penggemarnya maklum pada penampilannya selama acara bertabur bintang itu. "Hanya memposting ini untuk mengatakan, jika kalian melihat saya bersikap lembut lol, saya rapuh. Rapuh tapi bersemangat," tulis dia.

Halsey sebelumnya diakui oleh Recording Academy untuk karyanya pada album 2017 Justin Bieber, Purpose, yang dinominasikan untuk Album Of The Year.

Di Grammy Awards 2022, Halsey dinominasikan untuk Album Musik Alternatif Terbaik untuk album studio terbarunya, berjudul If I Can't Have Love, I Want Power. Dia bersaing dengan Fleet Foxes, St. Vincent, Japanese Breakfast dan Arlo Parks dalam kategori tersebut.

DAILY MAIL

