Selena Gomez Ubah Gaya Rambut Chic dengan Poni

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez mengubah gaya rambutnya menjadi potongan rambut bob dengan poni. Panjang rambutnya jatuh tepat di atas tulang selangka dan ditata dalam gelombang besar.

Dalam foto unggahan terbaru di Instagram-nya, Gomez mengenakan atasan Celine hitam halus yang dipasangkan dengan anting-anting melingkar, warna bibir peachy, dan eyeliner cat-eye. "Rambut baru siapa ini?" tulisnya dalam keterangan unggahannya itu

Rambutnya, yang dulunya pirang dan berwarna karamel, kembali ke warna coklat tua, meskipun trim itu bisa berarti dia menyelesaikan musim kedua Only Murders in the Building. Namun poni bukanlah hal baru bagi Gomez, yang pernah memakainya di tahun 2019 dan 2017. Kali ini gayanya sedikit berbeda, mungkin pertama kalinya dia memasangkannya dengan gaya bergelombang dan bertekstur.

Selena Gomez mengungkapkan perjalanannya merangkul kecantikannya sendiri saat memulai debut koleksi musim semi Rare Beauty. “Saya sudah berdandan sejak saya berusia tujuh tahun. Saya merasa seperti itu kacau dengan saya,” ujarnya seperti dilansir dari laman Elle.

Dia mengakui dirinya saat itu masih terlalu muda, namun sudah memiliki makeup artist profesional yang merias wajahnya dan tiba-tiba dia terlihat seperti berusia 25 tahun. "Dan itu gila. Kemudian saya merasa seperti, 'Oh, saya terlihat terlalu muda sepanjang waktu. Saya harus mencapai tampilan itu lebih banyak. Saya harus mencobanya.’ Itu hanya membuat saya mempertanyakan kecantikan saya apa adanya," ujarnya.

Saat mengonsep Rare Beauty, Gomez ingin menciptakan merek untuk mereka yang memiliki perasaan ragu yang sama tentang penampilan mereka. “Saya telah menjadi korban keinginan untuk mengubah wajah saya dan melakukan sesuatu karena saya melihat tren yang intens seperti itu,” lanjutnya.

Dia mengungkapkan bagian yang paling berharga dari pembuatan lini ini adalah menciptakan tempat bagi orang-orang yang tidak ingin menyelesaikan pekerjaan atau mengubah wajah mereka. "Mereka hanya ingin menerima apa adanya dan apa yang mereka miliki. Bahkan jika Anda suka memakai lebih banyak makeup, itu akan cocok dengan merek saya,” tambah Selena Gomez, menjelaskan bahwa keserbagunaan Rare Beauty mewakili pengalaman kecantikan pikiran, tubuh, dan jiwa. “Itulah mengapa saya ingin merek itu ada untuk perempuan dan laki-laki dan siapa pun yang merasa tidak apa-apa untuk tidak terlihat seperti orang lain.”

