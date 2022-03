Sarah Jessica Parker Bergaya Vintage dalam Balutan Gaun Tulle Pink

TEMPO.CO, Jakarta - Sarah Jessica Parker tampil bergaya ala 60-an. Bintang Sex and the City itu menghadiri pemutaran perdana Plaza Suite, kebangkitan Broadway dari komedi 1969 oleh Neil Simon, di mana Parker membintangi bersama suaminya, Matthew Broderick.

Sarah Jessica Parker mengenakan gaun rancangan Prabal Gurung untuk kesempatan itu. Broderick yang juga hadir dalam pemutaran perdana itu berfoto bersama Parker. Dia tampil formal dalam setelan jas abu-abu tua dengan dasi polkadot hijau.

Gaun pink itu mengingatkan era Regency seperti dalam serial Bridgerton. Prabal Gurung membuat gaun merah muda kemerahan dengan garis leher manis dari satin belakang krep, yang dilapisi di bawah jubah bordir tulle.

Perancang itu mengatakan bahwa dia dan timnya bekerja sampai detik terakhir untuk menjahit hiasan pada gaun itu sebelum Parker berangkat ke Broadway's Hudson Theatre. Dia menjelaskan gaun itu bukan pink cerah, karena hampir seperti ada lapisan dust tipis di atasnya.

"Bagi saya, tidak ada yang melambangkan New York seperti Sarah Jessica, dalam segala hal yang mungkin, jadi itu adalah kehormatan besar," kata Gurung yang menyebut ciptaannya impian yang bergerak, di akun Instagram-nya.

Ditambah lagi, pengalaman itu membuatnya sangat emosional. "Sangat bersyukur bahwa pekerjaan kami dapat menjadi sumber kegembiraan dan optimisme bagi seseorang. Saya tidak dapat memberi tahu Anda betapa diberkatinya saya karena dapat menciptakan sesuatu yang indah untuk seorang teman baik saya," lanjur Gurung.

Aktris ini melengkapi tampilan retronya dengan updo gaya 1960-an yang dibuat oleh Serge Normant. Dia juga menambahkan anting-anting berlian berkilau untuk dipadukan dengan gaunnya yang berkilauan.

Sebelum melangkah keluar di pemutaran perdana, aktris "And Just Like That" memamerkan bagian belakang gaunnya yang menakjubkan. "Tunggu saja sampai Anda melihat bagian depannya. Tidak ada kata-kata sekarang. Sampai jumpa di Suite 719. X, SJ," tulis Sarah Jessica Parker di Instagram.

Drama itu, yang ditunda dua tahun karena pandemi, menampilkan Parker, dan Broderick, sebagai tiga pasangan tahun 1960-an yang berbeda di Plaza Hotel. "Ini adalah momen besar baginya dan momen besar bagi New York: Broadway kembali!" Gurung berkata tentang pemutaran perdana temannya.

Minggu lalu merupakan minggu yang menarik bagi Sarah Jessica Parker. Serial reboot "Sex and the City"-nya "And Just Like That" baru saja diperbarui untuk musim kedua setelah debutnya yang kontroversial tahun ini.

PAGE SIX

