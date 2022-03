Kisah Cinta Will Smith dan Jada Pinkett Smith yang Menikah 25 Tahun

Will Smith dan Jada Pinkett Smith menghadiri acara pemberian penghargaan Oscar 2022, Ahad, 27 Maret 2022 (Instagram/@theacademy)

TEMPO.CO, Jakarta - Will Smith dan Jada Pinkett Smith menjadi pusat perhatian besar di Oscar 2022. Selama acara penghargaan, komedian Chris Rock mempersembahkan nominasi untuk Film Dokumenter Terbaik. Dia juga menyebutkan nominasi Aktor Terbaik, termasuk Will.

Chris bercanda bahwa dia siap untuk menonton Jada Pinkett Smith membintangi G.I. Jane 2, tampaknya mengacu pada rambut rontok Jada. Jada memutar matanya, lalu Will bangkit dan menampar Chris di atas panggung.

Banyak penggemar di media sosial berpihak pada Jada, yang telah terbuka tentang memerangi alopecia, penyakit autoimun yang menyebabkan kerontokan rambut. Namun kejadian itu hanya satu momen dalam pernikahan 25 tahun pasangan itu.

Inilah momen-momen penting dalam pernikahan mereka.

1994: Mereka bertemu di The Fresh Prince of Bel-Air

Dulu Will terkenal karena memerankan remaja yang lucu dan suka bicara sampah di The Fresh Prince of Bel-Air. Jada mengikuti audisi untuk peran sebagai pacarnya di acara itu. Dia tidak mendapatkan peran itu karena terlalu pendek, kata Jada kepada Extra pada 2017.

1995: Mereka mulai berkencan

Jada mengisi acara TV A Different World yang membuat Will tertarik padanya. "Saya tahu ada sesuatu dalam energi kita yang akan menjadi keajaiban," katanya pada episode Red Table Talk 2018. Tapi dia menikah dengan Sheree Fletcher pada saat itu.

"Saya menyadari bahwa saya tidak bersama orang yang seharusnya bersama saya," kata Will, menjelaskan terobosan yang dia lakukan saat makan malam dengan istrinya saat itu. "Saya sedang duduk di sebuah kios dan saya menangis dan tertawa tak terkendali, dan saya tahu [Jada] adalah wanita yang seharusnya bersama saya, tetapi saya tidak pernah bercerai ... Saya kembali keluar, duduk dengan Sheree dan mulai melanjutkan hidup saya."

1995: Will bercerai

Will dan Sheree secara resmi bercerai pada tahun 1995, dan Jada pindah dari Baltimore ke California untuk bersama Will, kata pasangan itu di Red Table Talk.

1997: Will dan Jada bertunangan, menikah, dan hamil

Will melamar pada November, dan Jada mengatakan saat itu sangat cepat seperti angin puyuh. "Suatu hari kami bertunangan, dan hari berikutnya kami mengetahui bahwa saya hamil," kata Jada. Mereka menikah sebulan kemudian.

Rupanya, Jada tidak menyukai keseluruhan pernikahan karena dia kemudian berkata di Red Table Talk, "Saya sangat kesal karena saya harus mengadakan pernikahan. Saya sangat kesal. Saya menangis di lorong yang aneh untuk menikah."

Juli 1998: Jaden lahir

Jaden Christopher Syre Smith adalah anak pertama pasangan itu. Sejak itu dia membintangi dua film bersama ayahnya, After Earth dan The Pursuit of Happiness.

2000: Willow lahir

Seperti kakaknya, Willow juga berkecimpung dalam bisnis pertunjukan. Dia muncul di I Am Legend bersama ayahnya dan merilis lagu "Whip My Hair" pada 2010. Dia juga jadi host Red Table Talk dengan ibu dan neneknya, Adrienne Norris.

2013: Jada memicu pendapat tentang pernikahan terbuka

"Saya selalu memberi tahu Will, ‘Kamu dapat melakukan apa pun yang kamu inginkan selama dapat melihat dirimu di cermin dan baik-baik saja,'" katanya kepada Huff Post Live. "Karena pada akhirnya, Will adalah miliknya sendiri. Saya di sini sebagai rekannya, tetapi dia adalah miliknya sendiri. Dia harus memutuskan siapa yang dia inginkan dan itu bukan tugas saya. Atau dan sebaliknya."

Jada kemudian melanjutkan di Facebook dan mengklarifikasi komentarnya dengan ini: "Inilah bagaimana saya akan mengubah pernyataan saya ... Will dan saya dapat melakukan APA PUN yang kami inginkan, karena kami saling PERCAYA untuk melakukannya. Ini BUKAN berarti kami memiliki hubungan terbuka ... ini berarti kami memiliki hubungan yang TUMBUH," tulisnya.

2016: Diam-diam berpisah

Keduanya cukup bungkam tentang detailnya, tetapi berdasarkan percakapan Red Table Talk mereka, sepertinya Jada dan Will berpisah sekitar tahun 2016. Selama waktu itu, dia mengatakan berhubungan dengan rapper August Alsina. Will menjelaskan bahwa pasangan itu berpisah pada saat itu.

"Pernikahan memiliki itu. Kami memutuskan bahwa kami akan berpisah untuk jangka waktu tertentu dan kamu mencari cara untuk membuat dirimu bahagia dan saya akan mencoba mencari cara untuk membuat diri saya bahagia. Saya benar-benar merasa kami bisa melakukannya."

Tapi akhirnya, Will dan Jada menemukan jalan mereka kembali bersama. "Saya bersyukur atas perjalanan yang kamu dan saya lakukan bersama, karena saya merasa ada banyak pasangan yang melewati masa-masa itu, dan banyak pasangan yang harus berpisah dan berpikir ini sudah berakhir," katanya. "Satu hal yang akan saya katakan tentang kamu dan saya adalah bahwa tidak pernah ada rahasia."

2018: Will menyebut Jada sebagai "pasangan hidup"

"Kami bahkan tidak mengatakan kami menikah lagi. Kami menyebut diri kami sebagai 'pasangan hidup', di mana kamu masuk ke ruang di mana kamu menyadari bahwa kalian benar-benar bersama seseorang selama sisa hidupmu. Tidak ada pemecah kesepakatan. Tidak ada yang bisa dia lakukan—tidak pernah—tidak ada yang akan menghancurkan hubungan kami. Dia mendapat dukunganku sampai mati, dan rasanya sangat menyenangkan untuk sampai ke tempat itu," kata Will Smith.

2020: Will dan Jada makin solid

Selama episode Red Table Talk, Will dan Jada menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat solid sekarang. "Kami benar-benar telah sampai di tempat baru dengan cinta tanpa syarat itu," kata Jada.

2021: Jada mengatakan Will menyukai penampilan barunya yang botak

Tahun lalu, Jada menjelaskan di Instagram bahwa Willow meyakinkannya untuk mencukur rambutnya. Aktris itu mengungkapkan diagnosis alopecia pada tahun 2018, dan sejak itu terbuka tentang kerontokan rambutnya.

Jada mengatakan Will menyukainya. Dia mengatakan Will mengirim foto penampilan barunya ke Willow. "Dia mengatakan, 'Menakjubkan,’” kata Jada di episode Resd Table bersama Tiffany Haddish.

2022: Will dan Jada menghadiri Oscar

Will dan Jada melangkah ke karpet merah bersama di Academy Awards ke-94 pada Maret 2022 dan terjadinya peristiwa itu. Setelah konfrontasinya dengan Chris Rock, Will berbicara kepada orang banyak dalam pidato penerimaannya ketika dia memenangkan Aktor Terbaik Oscar 2022 untuk penampilannya di King Richard.

"Saya ingin meminta maaf kepada Academy, saya ingin meminta maaf kepada semua rekan nominasi," katanya. "Seni meniru kehidupan. Saya terlihat seperti ayah gila, seperti yang mereka katakan tentang Richard Williams. Cinta akan membuatmu melakukan hal-hal gila,” kata Will Smith.

