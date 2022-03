Gaya Kim Kardashian hingga Zendaya di Vanity Fair Oscars After-Party 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah acara puncak penghargaan Oscar 2022, Ahad, 27 Maret 2022, kemeriahan pesta orang perfilman Hollywood belum usai. Mereka langsung menuju ke Vanity Fair Oscars After-Party untuk pesta lainnya.

Tak kalah dengan malam penghargaan, acara ini juga menjadi ajang selebritas tampil gaya dengan pakaian dan perhiasan glamor. Berikut beberapa gaya selebritas yang hadir di acara tersebut.

1. Kim Kardashian

Kim Kardashian mengenakan gaun Balenciaga di Vanity Fair Oscars After-Party, Ahad, 27 Maret 2022 (Instagram/@vanityfair)

Kim Kardashian tampil solo di Vanity Fair Oscars After-Party. Dia melangkah ke karpet merah dengan gaun Balenciaga body-con biru neon dengan ekor lebar di belakang. Dia melengkapinya dengan kacamata hitam.

2. Zendaya

Zendaya mengenakan setelan hitam Bulgari di Vanity Fair Oscar After-Party, Ahad, 27 Maret 2022 (Instagram/@luxurylaw)

Setelah tampil anggun dengan atasan crop top dan rok payet Valentino, Zendaya memilih gaya maskulin dengan setelan tuksedo berbahu runcing dari Bulgari. Dia memakai kemeja ungu dengan dasi hitam seta tuksedo yang dilengkapi dengan bros.

3. Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy bergaya gothic di Vanity Fair Oscars After-Party, Ahad, 27 Maret 2022 (Instagram/@vanityfair)

Anya Taylor-Joy bergaya gothic dengan penampilan serbahitam. Sebagai duta global Dior, aktris Last Night in Soho mengenakan gaun korset hitam tipis dari rumah mode Prancis itu, dipasangkan dengan perhiasan Tiffany & Co.

4. Zoe Kravitz

Zoe Kravitz memakai gaun putih Yves Saint Laurent di Vanity Fair Oscar After-Party, Ahad, 27 Maret 2022 (Instagram/@andrewmukamal)

Setelah tampil dengan gaun pink pucat di acara penghargaan Oscar, Zoa Kravitz memakai gaun panjang putih di Vanity Fair Oscars After-Party. Gaun backless dengan leher tinggi itu keluaran Yves Saint Laurent. Dia tidak mengubah tata rambutnya, hanya mengganti perhiasan menjadi lebih simpel.

5. Kristen Stewart

Kristen Stewart mengenakan gaun Chanel hitam di Vanity Fair Oscar After-Party, Ahad, 27 Maret 2022 (Instagram/t@araswennen)

Kristen Stewart tidak puas dengan satu pakaian di malam besarnya sebagai nominasi Oscar pertama kali. Dia menukar celana pendek dan stiletto dengan gaun Chanel tembus pandang selama Vanity Fair Oscars After-Party. Sebelumnya, dia berjalan di karpet merah Academy Awards dengan tunangannya Dylan Meyer, meskipun tidak lama kemudian dia menukar high heels-nya dengan sepatu pantofel.

