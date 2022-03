5 Rahasia Tubuh Bugar Sandra Bullock, Kontrol Porsi Makan dan Minum Teh Hijau

Aktris AS Sandra Bullock lancar berbicara Jerman, yang merupakan salah satu bahasa yang cukup sulit untuk dipelajari. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Sandra Bullock terlihat bugar dan awet muda di film barunya, The Lost City. Penampilannya saat berlari melintasi layar dengan cara yang atletis, sambil mengenakan manik-manik ungu, sangat mengesankan.

Penampilannya sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Dia juga terlihat sama dalam film-film sebelumnya, dari Miss Congeniality hingga The Proposal, juga The Blind Side. Dia juga memamerkan kemampuan fisiknya dalam film Ocean's Eight.

Di film barunya bersama Channing Tatum, Sandra Bullock melakukan banyak latihan untuk memainkan karakter penulis yang berubah menjadi petualang. Pada saat mereka melakukan tur pers film, perutnya yang berotot mulai mendapat perhatian besar. Bagaimana dia tetap bugar di usia 57 tahun?

1. Mengontrol porsi makan

Bullock telah menggunakan layanan pengiriman makanan sejak dulu untuk membantu dia tetap pada gaya hidup sehat. Dia menyukai layanan pengiriman makanan segar yang menyediakan makanan gluten free bebas gluten dan bebas gula, membantu mengontrol porsi makanan. Pilihan makanannya mencakup kalkun dan ayam bebas hormon.

2. Tak selalu bebas gluten

Dalam tanya jawab, Bullock menguraikan bagaimana dia bisa tetap bugar sambil tetap menikmati makanan favoritnya: dia melakukan praktik cheat day mingguan.

"Saya mulai Jumat malam dan saya akhiri Sabtu malam," katanya kepada InStyle. Ini memungkinkan dia untuk menikmati apa pun yang dia inginkan selama 24 jam. Cheat meal favoritnya termasuk, cokelat hitam dengan bacon.

3. Berolahraga sebanyak mungkin

Satu cheat day per minggu hampir tidak menjadi masalah karena Bullock sering ke gym. "Jika saya bisa berolahraga setiap hari, saya akan melakukannya," katanya.

Latihan pilihannya antara lain Pilates, kickboxing, lari, atau bersepeda. Dan, tentu saja, dia berlatih beban dengan jadwal yang teratur.

4. Suka ikut kelas dansa

Selain suka berolahraga, Bullock bersenang-senang dengan rutinitas kebugarannya. Selain pilates, kickboxing, lari, dan bersepeda, dia juga menjadi pelatih reguler di pelatihan kardio-tari Body By Simone yang terkenal dengan pelatih selebriti Simone De La Rue.

"Dia latihan satu jam sehari, enam kali seminggu," kata De La Rue kepada Radar. "Dia sangat termotivasi dan terdorong."

5. Suka minum teh hijau

Terkadang kebiasaan sederhana bisa memperkuat diet dan olahraga rutin. Untuk Sandra Bullock, kebiasaan sederhana itu adalah kembali ke teh hijau. Dia menyukai minuman itu, bahkan menyebutnya sebagai kopi favoritnya.

