Jennifer Lopez Pakai Gaun Hijau Terima Penghargaan ICON iHeartRadio Music Awards

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Lopez menerima penghargaan 'ICON' di iHeartRadio Music Awards pada Selasa, 22 Maret 2022. Naik ke panggung untuk menerima penghargaan, bintang film Hustler itu mengenakan gaun hijau zaitun yang mengingatkan pada gaun ikoniknya dari tahun 2000.

Gaun tersebut memiliki potongan lengan asimetris dengan belahan dada yang rendah. Roknya yang tipis transparan menutupi kakinya yang kekar.



Jennifer Lopez tampil di atas panggung saat memeriahkan iHeartRadio Music Awards, di Shrine Auditorium di Los Angeles, California, Amerika Serikat, 22 Maret 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

J.Lo tampaknya sangat menyukai tampilan menyukai warna hijau. Pelantun "Let's Get Loud" itu secara khusus mengingat gaun Versace terkenal yang ia kenakan ke Grammy Awards 2000 dan di pertunjukan Versace 2019. Perempuan 52 tahun itu membuktikan bahwa dia adalah salah satu mama yang seksi ketika mengenakan gaun bermotif hutan, mengalir seperti sarung tangan di acara tersebut dan memamerkannya di atas catwalk. Gaun itu menerima banyak perhatian bahkan menginspirasi gambar Google Earth.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan atas dampak karyanya pada budaya pop, umur panjang, dan relevansi yang berkelanjutan sebagai kekuatan tur dan radio dengan basis penggemar setia di seluruh dunia.

J.Lo menerima penghargaan iHeart Radio Music Awards dari LL Cool J, disaksikan kekasihnya Ben Affleck dan putranya, Samuel, serta putri J.Lo Emme Muñiz.

"Saya sangat menghargai ini, sangat, sangat banyak," kata aktris serbabisa itu. Dia mengatakan bahwa penghargaan ini penting bagi dia, tapi lebih penting lagi adalah penggemarnya.

"Saya benar-benar melakukannya untuk kalian. Kalian adalah orang-orang yang memberi saya kesempatan setiap hari untuk menjalani kehidupan yang bahkan tidak dapat saya bayangkan akan menjadi kenyataan ketika saya masih seorang gadis kecil yang tumbuh di Bronx," kata dia.

J.Lo juga tampil di panggung untuk menghibur dengan penampilan yang ikonik. Billy Porter memulai dengan menghadirkan sejumlah pakaian Lopez yang paling berkesan dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk gaun Versace hijau palm-print, gaun Met Gala 2018, pakaiannya di Super Bowl, dan bodysuit berpohon perak yang ia kenakan di "Hustlers. "

Jennifer Lopez kemudian tampil dengan mantel bulu panjang bertuliskan "Equality" sambil menyanyikan "On My Way" dari soundtrack film "Marry Me". Dia melepaskan pakaian luarnya untuk memperlihatkan jumpsuit potongan sebelum membawakan hit 2005-nya "Get Right."

HOLLYWOOD LIFE | POPSUGAR

Baca juga: Jennifer Lopez Bagikan Rutinitas Perawatan Kulit Pagi Hari, Tabir Surya Wajib