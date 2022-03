Cara January Jones Balas Kritikan Warganet atas Tampilannya Tanpa Makeup

TEMPO.CO, Jakarta - Selebritas tak selamanya tampil seperti di karpet merah atau di film. Begitu juga dengan January Jones. Aktris X-Men: First Class Itu mengunggah gaya rumahannya dengan pakaian santai dan tanpa makeup yang kemudian dikritik warganet.

Jones membagikan video pendek ketika sedang menyanyikan "My Heart Will Go On" Celine Dion dengan vocoder yang membuat suaranya jadi aneh. Dia jins robek, atasan bergaris obersize garis hitam putih. Efeknya sengaja dibuat miring karena dia sedang bercanda.

"Kami memakai vocoder, memikirkan tentang poros karier," tulis dia di keterangan unggahannya, Senin, 21 Maret 2022.

Hampir semua komentar bercanda dengan mengatakan bahwa anjingnya pergi karena suara yang dimodifikasi secara elektronik.

"Tunggu. Itu bagus haha," tulis aktris dan model asal Australia Ruby Rose. Charlize Theron menambahkan, "YA!"

Namun, tak semua komentar bercanda. Ada juga yang bernada mengkritik atas penampilannya yang polos tanpa makeup.

“Wow, seperti itukah penampilannya tanpa riasan. Astaga!!!," tulis seseorang.

Jones menjawab, “Oh lebih parah, saya juga belum menyikat gigi dan saya sedang bintitan.”

Pada 2020, Jones juga menanggapi komentar negatif tentang penampilannya di media sosial. Saat itu dia mengunggah fotonya menggunakan bikini dan memperlihatkan jari tengahnya.

Jones sering berbagi kecantikan dan fashion terkini di Instagram. Namun, akhir-akhir ini dia lebih suka tampil lebih simpel. Pada 8 Maret lalu dia mengunggah video yang memamerkan potongan rambut baru dengan poni dengan judul “Mengintip kembali masa kecilku.”

January Jones kemudian memposting foto yang menggemaskan sebagai seorang anak kecil dalam potongan rambut ala mangkuk yang sangat mirip. Tapi, dia tampil polos atau dengan dandanan, dia selalu terlihat cantik.

GLAMOUR | PAGESIX

Baca juga: January Jones Pakai Gaun Versace dari Golden Globes 10 Tahun Lalu, Masih Muat

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.