Efek Buruk Menggunakan Serum Vitamin C Berlebihan pada Kulit

TEMPO.CO, Jakarta - Vitamin C memiliki banyak manfaat, salah satunya untuk perawatan kulit. Karena manfaat ini, vitamin C sering dijadikan kandungan utama berbagai produk kecantikan termasuk serum. Namun, penggunaan vitamin C berlebihan pada kulit yang menua ternyata memberikan dampak buruk bagi kulit.

Vitamin C mampu melindungi lapisan kulit dan mencegah berkembangnya kerusakan akibat radikal bebas. Salah satu manfaatnya adalah mencerahkan dan meratakan warna kulit serta sebagai bahan untuk anti-penuaan karena membantu produksi kolagen.

Namun, jangan menggunakannya secara berlebihan. Dokter kulit bersertifikat Marisa Garshick mengatakan pengguna harus bisa menakar seberapa banyak atau sering menggunakannya. “Terlalu banyak serum vitamin C dapat mengacu pada frekuensi penggunaan, seperti ketika pertama kali menggunakan vitamin C, sebaiknya mulai hanya beberapa kali per minggu untuk meminimalisasi potensi iritasi,” kata Garshick.

Sama halnya dengan retinol, vitamin C berpotensi menimbulkan kemerahan, kekeringan, dan meningkatkan sensitivitas yang bisa membuat kulit terlihat lebih tua.

Selain itu, penggunaan secara reguler ketika pertama kali menggabungkannya dengan rutinitas perawatan kulit lainnya juga dapat menyebabkan masalah tersebut. “Karena vitamin C bersifat asam, terlalu banyak vitamin C dapat berdampak pada pH kulit serta pelindung kulit,” ujar Garshick.

Selain frekuensi, perlu juga mengetahui jenis vitamin C yang digunakan. L-askorbat misalnya, dianggap terlalu mengiritasi bagi orang-orang tertentu.

Garshick merekomendasikan senyawa yang diformulasikan dengan tetrahexyldecyl atau magnesium ascorbyl phosphate, bagi mereka yang mengalami masalah kulit iritasi, kemerahan, atau kekeringan akibat penggunaan serum vitamin C.

Untuk menghindari efek buruk serum vitamin C, gunakan secara bertahap. Mulailah dengan penggunaan beberapa kali per minggu. Setelah kulit wajah menyesuaikan dengan vitamin C, maka perlahan-lahan tingkatkan penggunaan menjadi setiap hari. Jika muncul reaksi buruk, lebih baik segera berhenti menggunakan produk tersebut dan berkonsultasi dengan ahli sebelum melangkah lebih jauh.

Tak hanya frekuensi penggunaan, konsentrasi formula juga mempengaruhi efek samping yang akan timbul pada kulit. “Untuk orang dengan kulit sensitif atau mereka yang baru saja mulai menggunakan vitamin C, akan sangat membantu untuk memulai dengan produk yang mengandung konsentrasi lebih rendah,” ungkapnya.

Jika respons kulit buruk, kurangi penggunaan beberapa kali seminggu atau turunkan konsentrasi dosis vitamin C.

BERNADETTE JEANE WIDJAJA | SHE FINDS

